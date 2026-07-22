UOKiK stawia zarzuty Autocentrum AAA Auto
UOKiK wszczął postępowanie wobec Autocentrum AAA Auto. Spółka miała wymuszać zakup dodatkowych usług przy sprzedaży auta na kredyt.
Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów wszczął postępowanie wobec Autocentrum AAA Auto – należącego do czeskiej grupy AURES Holdings sprzedawcy aut użytanych – zarzucając jej naruszenie zbiorowych interesów konsumentów.
Zarzuty dotyczą sposobu sprzedaży aut na kredyt. Klienci skarżyli się, że zakupu mogli dokonać tylko w pakiecie z dodatkowymi usługami – lokalizatorem, ubezpieczeniem czy gaśnicą. Ich koszt doliczano do kwoty kredytu, przez co często był on wyższy o kilka tysięcy złotych.
„Samochód kosztował 23 908 zł, a do banku podano, że kosztuje 32 779 zł” – tak UOKiK opisuje jeden z przypadków.
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Ponadto klienci nie otrzymywali jasnych informacji o lokalizatorze GPS. Nie wiedzieli też, że po upływie czasu określonego w umowie usługa zostaje automatycznie przedłużona na kolejny, płatny okres.
– Taka praktyka spółki może naruszać zbiorowe interesy konsumentów – mówi prezes UOKiK Tomasz Chróstny.
Autocentrum AAA Auto grozi kara do 10 proc. obrotu.
Nie jest to jednak pierwsze postępowanie toczące się przeciwko spółce. W sądzie trwa sprawa dotycząca zarzutów prezesa UOKiK z 2023 r. o naruszenie zbiorowych interesów konsumentów przez wprowadzanie w błąd co do ceny samochodów.