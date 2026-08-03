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03.08.2026 09:09

Minister energii: Polska jest gotowa na upały

Polski system energetyczny jest przygotowany na nadchodzące upały – zapewnił minister energii Miłosz Motyka. Upały odczuwa cała Europa, a Węgry zostały zmuszone do wyłączenia kluczowej elektrowni jądrowej.

Miłosz Motyka, minister energii
Fot. PAP/Marcin Obara

W niedzielę Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenia przed upałami w części Polski. Z kolei w poniedziałek od godz. 12 południe kraju będzie objęte ostrzeżeniami II stopnia przed upałami. Dotyczy to województw: dolnośląskiego, opolskiego, śląskiego, łódzkiego, świętokrzyskiego i lubelskiego, a także południowych części województw lubuskiego, wielkopolskiego i mazowieckiego.

Polska jest na to przygotowana

– Mieliśmy rekordową zimę, rekordowe zapotrzebowanie na ponad 30 GW mocy i rekordowo wysokie temperatury w zaledwie pół roku [...], ale Polska jest na to przygotowana. Nasz system jest odporny i przygotowany na takie temperatury – zapewnił minister energii Miłosz Motyka.

Przyznał jednak, że im wyższa temperatura, tym większe ryzyko przeciążenia systemu.

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– Wzrasta zapotrzebowanie na moc, wzrasta zużycie energii, a jednocześnie spada np. wydajność paneli fotowoltaicznych, bo są one najbardziej wydajne przy temperaturze ok. 25-27 stopni – tłumaczył.

Podczas czerwcowej fali upałów ze względu na spadek rezerwy mocy Polskie Sieci Elektroenergetyczne po raz trzeci w historii przywołały do pracy wszystkie elektrownie pobierające wynagrodzenie w ramach tzw. rynku mocy.

Upały uderzają w całej Europie

Fala upałów przetacza się nie tylko przez Polskę. Na Węgrzech elektrownia atomowa Paks została wyłączona po raz pierwszy w historii z powodu rekordowo niskich stanów Dunaju. Elektrownia wytwarza blisko połowę zapotrzebowania energetycznego na Węgrzech.

W Hiszpanii i Francji wysokie temperatury przyczyniły się do najpoważniejszych od dekad pożarów. Z kolei we Włoszech po raz pierwszy w historii w 25 z 27 największych miast obowiązuje najwyższy stopień alertu.

W czerwcu upały spowodowały 10 tys. nadmiarowych zgonów w Europie. Z kolei w Polsce padł wtedy historyczny rekord temperatury.

Źródło: PAP, XYZ

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