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20.07.2026 12:51

Uproszczenie regulacji dla sektora bankowego. Polska wśród krajów apelujących o zmiany

Grupa państw UE, w tym Polska, zaapelowała do Komisji Europejskiej o przygotowanie propozycji uproszczenia regulacji dotyczących sektora bankowego. W liście zwracają uwagę, że obecne przepisy są zbyt złożone i osłabiają konkurencyjność europejskich banków wobec banków z USA.

unijne flagi przed siedzibą Komisji Europejskiej
Grupa państw UE zaapelowała do Komisji Europejskiej o uproszczenie regulacji dla sektora bankowego. Na zdjęciu unijne flagi przed siedzibą Komisji Europejskiej. Fot. Santiago Urquijo/Getty Images

Autorzy listu podkreślają, że banki zapewniają około 80 proc. zewnętrznego finansowania przedsiębiorstw w UE, dlatego – ich zdaniem – konieczne jest ograniczenie zbędnych obciążeń administracyjnych. List jest nawiązaniem do opublikowanego w piątek przez KE komunikatu dotyczącego konkurencyjności unijnego sektora bankowego.

Trzy problemy sektora bankowego w UE

Unijni urzędnicy wskazali w nim trzy główne problemy ograniczające zdolność tych instytucji finansowych do wspierania gospodarki UE. Pierwszym jest utrzymująca się fragmentacja rynku wzdłuż granic państw członkowskich, która utrudnia bankom osiąganie odpowiedniej skali działalności i konkurowanie na rynkach globalnych. Drugim jest sposób wdrożenia międzynarodowych standardów Bazylea III, który zdaniem KE nie zawsze uwzględnia specyfikę europejskiego sektora bankowego.

Bazylea III to międzynarodowy zestaw regulacji ostrożnościowych dla banków, opracowany po światowym kryzysie finansowym z lat 2007-2009. Nakłada on na banki m.in. obowiązek utrzymywania dodatkowych rezerw, które mają być wykorzystywane w okresach kryzysowych, oraz ogranicza możliwości zadłużania się.

Trzecim problemem, zdaniem KE, jest nadmierna złożoność unijnych regulacji ostrożnościowych, zasad restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji oraz obowiązków sprawozdawczych.

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KE zapowiedziała m.in. usuwanie barier dla transgranicznej działalności bankowej, umożliwienie grupom bankowym bardziej elastycznego wykorzystywania kapitału i płynności w całej UE. KE zamierza też przeanalizować, czy niektóre elementy Bazylei III nie ograniczają zdolności banków do finansowania gospodarki. Trzecim obszarem jest zapowiedź uproszczenia unijnych regulacji.

Grupa państw apeluje o zmiany. Chcą zrównania warunków dla banków z i spoza UE

W liście, który widziała PAP, Polska, Niemcy, Francja, Włochy, Hiszpania i Holandia zaapelowały m.in. o uproszczenie zasad nadzorczych dla banków, ograniczenie obowiązków sprawozdawczych oraz przegląd wymogów ostrożnościowych, aby nie ograniczały one zdolności banków do finansowania gospodarki.

Autorzy postulują ponowną ocenę niektórych rozwiązań wynikających z wdrażania standardów Bazylea III. Państwa sygnalizują także konieczność zapewnienia równych warunków konkurencji między bankami europejskimi i instytucjami spoza UE. Zwracają uwagę, że w niektórych segmentach rynku, takich jak bankowość inwestycyjna, dominującą pozycję zdobyły banki amerykańskie.

Jednocześnie autorzy listu podkreślają, że proponowane zmiany nie oznaczają postulatu obniżenia standardów ostrożnościowych dla banków. Jak zaznaczono, celem jest uproszczenie ram regulacyjnych przy zachowaniu odporności sektora finansowego oraz ochrony stabilności finansowej.

„Jesteśmy gotowi kontynuować nasze zaangażowanie w nadchodzących miesiącach i dalej rozwijać te propozycje” – napisali przedstawiciele sześciu krajów w liście do KE.

Źródło: PAP

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