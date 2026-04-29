29.04.2026

USA nałożyły sankcje na podmioty umożliwiające Iranowi omijanie sankcji

Ministerstwo finansów poinformowało we wtorek o nałożeniu sankcji na 35 podmiotów i osób związanych z irańskim równoległym systemem bankowym, który umożliwia reżimowi omijanie sankcji.

Jak przekazało w komunikacie ministerstwo, przez irański równoległy system bankowy ('shadow banking') przepływają pieniądze szacowane na dziesiątki miliardów dolarów. Są one związane z unikaniem sankcji i sponsorowaniem terroryzmu przez Iran — czytamy.

Według resortu sieć ta daje irańskim siłom zbrojnym dostęp do międzynarodowego systemu finansowego. W ten sposób otrzymują one płatności za nielegalną sprzedaż ropy, kupują części do uzbrojenia i przekazują pieniądze swoim sojusznikom.

— Nielegalne fundusze przekazywane za pośrednictwem tej sieci wspierają terrorystyczne działania reżimu, stanowiąc bezpośrednie zagrożenie dla personelu USA, sojuszników w regionie i gospodarki światowej — powiedział minister finansów Scott Bessent.

Ostrzegł, że każda instytucja finansowa angażująca się w działalność tych sieci „naraża się na poważne konsekwencje”.

Urząd ds. Kontroli Aktywów Zagranicznych (OFAC) przestrzegł natomiast firmy przed dokonywaniem płatności na rzecz Iranu za przepływanie przez cieśninę Ormuz.

To kolejne restrykcje nałożone w ramach tzw. Gospodarczej Furii — operacji ekonomicznego nacisku na Iran prowadzonej przez amerykański resort finansów.

Źródło: PAP

Sekretarz skarbu USA Scott Bessent. Fot. Pete Marovich/Getty Images
