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NEWSROOM XYZ
14.07.2026 15:15

VeloBank zakłada, że zwolnienia grupowe obejmą nie więcej niż 950 osób

VeloBank zamierza objąć zwolnieniami grupowymi nie więcej niż 950 osób. Proces ten ma przebiegać etapowo do 31 marca 2027 r. – poinformował bank w komunikacie.

Oddział VeloBanku
VeloBank szykuje się do zwolnień grupowych. Fot. Getty Images

Bank informował pod koniec czerwca, że po zakończeniu migracji działalności detalicznej Citi Handlowego rozpoczyna kolejny etap integracji, którego elementem będą zwolnienia grupowe.

VeloBank podał we wtorek, że proces ten ma objąć zarówno pracowników, którzy dołączyli z Citi Handlowego, jak i pracowników VeloBanku. Jest on elementem budowy docelowej struktury organizacyjnej po zakończonej integracji obu organizacji.

Bank poinformował, że zakończył proces konsultacji ze związkami zawodowymi, ale nie udało się wypracować porozumienia.

– Mamy świadomość, że za każdą zmianą stoją konkretni ludzie i ich zawodowe plany. Dlatego od początku naszym celem było przeprowadzenie tego procesu w sposób odpowiedzialny, transparentny i z poszanowaniem wszystkich pracowników. Dołożymy wszelkich starań, aby osoby objęte zmianami otrzymały możliwie najlepsze wsparcie. Wierzymy, że odpowiedzialne przeprowadzenie tego procesu jest niezbędnym elementem budowy stabilnej i efektywnej organizacji, która będzie mogła rozwijać się w długim terminie w dynamicznie zmieniającym się i bardzo konkurencyjnym otoczeniu rynkowym – powiedział Adam Marciniak, prezes zarządu VeloBanku.

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