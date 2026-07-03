VIGO Photonics dostarczy detektory do pojazdów Sił Zbrojnych RP

VIGO Photonics podpisało strategiczną umowę ramową z polskim producentem wyrobów optoelektronicznych dla branży wojskowej. Kontrakt dotyczy dostaw detektorów InGaAs, które mają trafić do systemów samoosłony pojazdów używanych przez Siły Zbrojne RP. Szacunkowa wartość umowy wynosi 10,6 mln zł.

dr Adam Piotrowski, prezes Vigo Photonics

VIGO Photonics nie zdradza nazwy klienta. Wiadomo, że jest to podmiot z polskiego sektora optoelektroniki wojskowej.

Jak podała spółka, detektory VIGO Photonics zostaną włączone do łańcucha dostaw klienta. Mają być stosowane w pojazdach znajdujących się na wyposażeniu Sił Zbrojnych RP. Zostaną zintegrowane z systemem ostrzegającym załogę przed opromieniowaniem wiązką lasera.

Kontrakt obowiązuje do końca 2031 roku

Umowa została zawarta na czas określony, do końca 2031 roku. Jej szacunkowa wartość wynosi 10,6 mln zł. Przed rozpoczęciem produkcji seryjnej VIGO Photonics dostarczy egzemplarze testowe detektorów.

Procedura prób ma zostać zakończona do 15 sierpnia 2026 roku. Pomyślne przejście testów umożliwi natychmiastowe przejście do fazy produkcji seryjnej oraz sprzedaży detektorów do klienta.

Detektory VIGO Photonics dla polskiej armii

Prezes VIGO Photonics Adam Piotrowski podkreślił, że rozwiązania spółki są już od wielu lat stosowane w polskim sprzęcie wojskowym. Jak zaznaczył, pełnią funkcję krytycznych podzespołów wykorzystywanych między innymi do wykrywania promieniowania laserowego oraz pożarów w pojeździe.

„Nasze detektory są już od wielu lat obecne w polskim sprzęcie wojskowym jako krytyczne podzespoły do wykrywania promieniowania laserowego czy pożarów w pojeździe, a teraz będą używane w systemach ochrony platform Wojska Polskiego” – powiedział Adam Piotrowski, cytowany w komunikacie prasowym.

Spółka wskazuje na rosnące potrzeby zbrojeniówki

Według prezesa VIGO Photonics polski sektor obronny znajduje się obecnie w przełomowym momencie. Adam Piotrowski wskazał, że rekordowe zamówienia w ramach programu SAFE zwiększają zapotrzebowanie na technologie i rozwiązania oferowane przez spółkę.

„Obecnie jednym z naszych strategicznych projektów jest realizacja wdrożenia i produkcji chłodzonych matryc podczerwieni, które będą kluczowym elementem najnowocześniejszych kamer termowizyjnych w wozach bojowych polskiej armii” – dodał prezes VIGO Photonics.

NWZ zdecyduje o emisji akcji

Na 13 lipca zwołano nadzwyczajne walne zgromadzenie VIGO Photonics. Akcjonariusze mają zdecydować o emisji do 131 219 akcji serii G.

Środki pozyskane z emisji spółka planuje przeznaczyć na uruchomienie produkcji matryc podczerwieni. Mają one być krytycznym komponentem wojskowych kamer termowizyjnych.

Źródło: PAP