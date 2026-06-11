Visa i OpenAI ogłaszają strategiczną współpracę. Funkcje płatnicze będą połączone z rozwiązaniami AI

Visa i OpenAI łączą siły. Współpraca ta umożliwi bezpieczne płatności w ramach handlu przy użyciu agentów AI oraz pozwoli na szersze zastosowanie sztucznej inteligencji w e-commerce.

Obie firmy zapowiadają, że funkcje płatnicze Visa zostaną zintegrowane z możliwościami OpenAI. Dzięki temu zarówno sprzedawcy, jak i twórcy aplikacji będą mieli prostszy sposób akceptowania płatności inicjowanych przez agentów. Do tego Visa udostępni też swoją globalną sieć oraz infrastrukturę bezpieczeństwa.

Obie firmy zapowiadają, że transakcje będą realizowane według zasad określonych przez użytkownika. Transakcje będą brały pod uwagę kategorie sprzedawców, limity wydatków oraz wymagać będą zatwierdzenia. Wykorzystają także stokenizowane poświadczenia płatnicze Visa, autoryzację w czasie rzeczywistym oraz monitorowanie nadużyć. To ma zagwarantować wysoki poziom bezpieczeństwa.

– Sztuczna inteligencja zmieni handel w sposób głębszy niż kiedykolwiek zrobiły to internet czy technologia mobilna. W miarę jak agenci AI stają się aktywnymi uczestnikami rynku, naszym celem jest zapewnienie, by transakcje były godne zaufania, bezpieczne i bezproblemowe. To właśnie taką infrastrukturę budujemy wspólnie z partnerami, takimi jak OpenAI – tłumaczy Jack Forestell, Chief Product and Strategy Officer w Visa.

– Handel będzie funkcjonować w znacznie większej liczbie miejsc i w znacznie szerszym zakresie niż dziś, a agenci będą odgrywać coraz większą rolę w realizacji zadań związanych z pieniędzmi – od zakupów i płatności po bardziej złożone transakcje. Dzięki integracji z Visa Intelligent Commerce tworzymy infrastrukturę dla bezpiecznych, przejrzystych i kontrolowanych przez użytkownika transakcji agentowych, umożliwiając wsparcie ze strony agentów AI przy zachowaniu pewności, że płatności są obsługiwane w bezpieczny sposób – podsumował Marco Mahrus, Head of Partnerships, Commerce w OpenAI.