Visa planuje redukcję zatrudnienia. Pracę straci do 2600 osób

Firma Visa planuje zlikwidować do 7 proc. etatów, czyli ok. 2600 stanowisk pracy – informuje Bloomberg. Dyrektor generalny Ryan McInerney tłumaczył to pracownikom koniecznością zwiększenia konkurencyjności spółki.

Visa ogłosiła zwolnienia grupowe, które mają dotknąć do 7 proc. zatrudnionych w firmie. Fot. Igor Golovniov/SOPA Images/LightRocket via Getty Images

Jak wskazuje agencja, Visa wysłała do zatrudnionych osób w firmie notatkę wewnętrzną. Pracodawca wskazał w niej konieczność przeprowadzenia zwolnień grupowych. Cięcia mają objąć do 7 proc. załogi, czyli ok. 2600 etatów, a szczególnie dotkną zespoły do spraw technologii i produktów.

„Jestem głęboko przekonany, że postępujemy właściwie wobec Visa, naszych klientów i partnerów. Nadal koncentrujemy się na zwiększaniu efektywności w całej organizacji, aby móc reinwestować środki w obszary o największym potencjale wzrostu” – miał napisać dyrektor generalny spółki Ryan McInerney w notce cytowanej przez Bloomberga.

Menedżer miał także wskazać, że operator finansowy musi skorzystać z trwającej transformacji technologicznej. „Sztuczna inteligencja również pomaga przyspieszyć tę ewolucję i wpływa na sposób wykonywania pracy w firmie” – napisał. Choć według źródła Bloomberga w samej spółce to nie był główny powód stojący za ogłoszeniem redukcji zatrudnienia.

Informacja o redukcji zatrudnienia pojawiła się w dniu publikacji wyników finansowych spółki. Dziś po zamknięciu sesji, tj. ok. 21 czasu polskiego, spółka zaprezentuje dane o tym, jak poradziła sobie w ostatnim kwartale.

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