Dzieje się Ten wpis stanowi część relacji na żywo z 26.05.2026
NEWSROOM XYZ
26.05.2026 18:56

Von der Leyen w Wilnie: wzmocnienie wschodniej flanki UE „filarem bezpieczeństwa”

Szefowa Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen w Wilnie podkreśliła, że wzmocnienie wschodniej flanki UE musi stać się centralnym elementem europejskiej architektury bezpieczeństwa. Spotkanie z przywódcami państw bałtyckich odbyło się w kontekście nasilonych rosyjskich działań hybrydowych i naruszeń przestrzeni powietrzne

W Wilnie we wtorek odbyło się spotkanie szefowej Komisji Europejskiej Ursuli von der Leyen z prezydentem Litwy Gitanasem Nausėdą, prezydentem Łotwy Edgarem Rinkēvičsem oraz prezydentem Estonii Alarem Karisem. Rozmowy dotyczyły rosnącego zagrożenia ze strony Rosji oraz sytuacji bezpieczeństwa na wschodniej granicy Unii Europejskiej.

Von der Leyen wskazała, że projekt Eastern Flank Watch musi stać się „centralnym filarem europejskiej architektury bezpieczeństwa”. Jak podkreśliła, państwa bałtyckie doświadczyły w ostatnim czasie skutków rosyjskich prowokacji, w tym alarmów lotniczych, zamkniętych szkół, zakłóceń w transporcie i konieczności korzystania ze schronów.

Szefowa KE poinformowała o trwających działaniach finansowych UE na rzecz wzmocnienia regionu. Wskazała m.in. instrument East Invest o wartości 28 mld euro oraz program SAFE wart 12 mld euro, z którego środki trafią do państw bałtyckich. Litwa już podpisała umowę, a porozumienia z Estonią i Łotwą mają zostać zawarte w najbliższym czasie.

Czytaj również: Niemcy: nasilają się ataki hybrydowe na infrastrukturę krytyczną i wojsko

Dodatkowo – jak podała – po raz pierwszy zdecydowano o przesunięciu 1,5 mld euro z funduszy spójności na cele obronne, w tym gotowość militarną i nadzór granic. KE zapowiada też w przyszłym budżecie UE potrojenie środków na migrację i granice, pięciokrotne zwiększenie wydatków na obronność oraz dziesięciokrotne zwiększenie inwestycji w mobilność wojskową.

Von der Leyen ostrzegła, że ujawnione w regionie naruszenia przestrzeni powietrznej przez drony pokazują luki w systemie bezpieczeństwa UE. Wskazała na potrzebę lepszej koordynacji, ujednoliconych systemów wczesnego ostrzegania oraz opracowania unijnego protokołu reagowania na zagrożenia hybrydowe, takie jak cyberataki i dezinformacja. Zasugerowała także włączenie Ukrainy do europejskiej strategii przemysłu obronnego ze względu na jej doświadczenie wojenne.

Czytaj również: Tusk: w końcu Europa zrozumiała, że ochrona wschodniej granicy to wspólna odpowiedzialność

Przywódcy państw bałtyckich podkreślili potrzebę szybkich działań. Gitanas Nausėda wezwał do wzmocnienia obrony przed dronami i rozbudowy systemów radarowych oraz ochrony infrastruktury krytycznej. Alar Karis mówił o konieczności „spokojnej, skoordynowanej i stanowczej” reakcji, a Edgars Rinkēvičs ocenił, że Rosja – ponosząc porażki w Ukrainie – staje się coraz bardziej „zdesperowana i niebezpieczna”.

Źródło: PAP

flagi Ukrainy, Litwy, Łotwy i Estonii
Szefowa KE poinformowała o trwających działaniach finansowych UE na rzecz wzmocnienia regionu. Wskazała m.in. instrument East Invest o wartości 28 mld euro oraz program SAFE wart 12 mld euro, z którego środki trafią do państw bałtyckich. Fot. Ukrinform/NurPhoto
Może zainteresować Cię również
Kategorie artykułu: Polityka
Ryzyko sporów w PiS. Wnioski z frakcyjnych konfliktów
Od miesięcy trwają spory w Prawie i Sprawiedliwości. Ewentualne rozłamy byłyby jednak ryzykowne zarówno dla samej partii, jak i ewentualnych rozłamowców.
25.05.2026
Kategorie artykułu: Polityka Społeczeństwo Świat
Część krajów Afryki odrzuca miliardy pomocy z USA. Kryzys służby zdrowia odczują również turyści
Kolejne afrykańskie kraje rezygnują z oferowanych przez Stany Zjednoczone umów zdrowotnych. Tłumaczą, że USA chcą w zamian dostępu do surowców i danych pacjentów. Afrykanie już dziś pierwszej pomocy…
24.05.2026
Kategorie artykułu: Biznes
Uhura Bionics idzie po wariant premium. Polski startup zamienia medyczną misję w globalny biznes
Utrata głosu dla wielu brzmi jak wyrok. Ale dla Konrada Zielińskiego, współzałożyciela i prezesa Uhura Bionics, była punktem wyjścia do założenia startupu zajmującego się produkcją bionicznej krtani.…
24.05.2026
Kategorie artykułu: Społeczeństwo
Rząd szykuje zmiany w spółdzielniach mieszkaniowych. „To może skończyć się chaosem”
Rząd chce zwiększyć transparentność spółdzielni mieszkaniowych, ale ich przedstawiciele alarmują, że reforma może sparaliżować codzienne działanie. Spór jest ostry, bo lista zarzutów wobec…
25.05.2026
Kategorie artykułu: Biznes Finanse osobiste
Na GPW ruszyły dywidendowe żniwa. Miliardy złotych trafią do inwestorów
Poznaliśmy już deklaracje dywidendowe większości spółek z polskiej giełdy. To ostatni moment, by kupić akcje i wziąć udział w podziale zeszłorocznego zysku. Sprawdziliśmy, kto płaci najwięcej.
26.05.2026
Kategorie artykułu: Biznes Newsy
Allegro zmienia zasady dla sprzedawców. Koniec z warunkiem najniższej ceny. Prezes Erli: Liczę, że UOKiK nie da się zwieść
Od 20 maja Allegro zmieniło zasady funkcjonowania programu Allegro Ceny dla sprzedających. Najważniejsza zmiana dotyczy kwestii cen. Sprzedający nie muszą już zapewniać, by na platformie Allegro były…
25.05.2026