Dzieje się Ten wpis stanowi część relacji na żywo z 03.08.2026
NEWSROOM XYZ
03.08.2026 14:48

W 10 powiatach nie zawyły syreny alarmowe ws. rosyjskiej rakiety. Wojewoda: zwróciłem się o wyjaśnienia

Wojewoda lubelski wyjaśnił, że w nocy ze środy na czwartek, gdy w przestrzeń Polski wleciała rosyjska rakieta, 17 powiatów objęto alarmem. Syreny zawyły jednak tylko w siedmiu z nich.

Tarnawa-Kolonia
W 10 na 17 powiatach, w których ogłoszono alarm, nie zawyły syreny alarmowe Fot. PAP/Wojtek Jargiło

– O godz. 03.44 został przekazany komunikat, który wygenerował proces uruchomienia syren alarmowych. W tej samej chwili trafił on z WCZK do powiatów. Alarmem zostało objętych 17 powiatów. W siedmiu z nich syreny zostały włączone zgodnie z poleceniem. Do dziesięciu, które ten proces opóźniły lub go nie zrealizowały, zwróciłem się o wyjaśnienia – powiedział wojewoda lubelski Krzysztof Komorski.

Gdzie nie zawyły syreny?

Syreny zawyły w Lublinie i powiatach: lubelskim, hrubieszowskim, zamojskim, janowskim, świdnickim i krasnostawskim. Nie włączono ich za to w Chełmie i Zamościu oraz w powiatach: biłgorajskim, włodawskim, puławskim, tomaszowskim, chełmskim, opolskim, łęczyńskim i kraśnickim.

Wojewoda tłumaczył też, że zbyt długo czasu mija od zarządzenia włączenia syren do ich fizycznego uruchomienia. Dlatego zmieni procedury włączania alarmu tak, by syreny były uruchamiane zdalnie. – Zawahanie się, dodatkowa konsultacja mogą mieć na to wpływ. Aby ten proces usprawnić, część tej decyzyjności przeniosę do Wojewódzkiego Centrum Zarządzania Kryzysowego – do dyżurnego pracownika, który jest w bezpośrednim kontakcie z Rządowym Centrum Bezpieczeństwa – tłumaczy.

Wojewoda chce też zmodernizować system syren. W woj. lubelskim jest bowiem 364 syreny, z czego 164 da się włączyć zdalnie. Przetarg na 200 dodatkowych, nowoczesnych alarmów będzie rozstrzygnięty w tym tygodniu.

Szef MSWiA zapowiada zmiany w informowaniu o zagrożeniach

Marcin Kierwiński zapowiadał w piątek, że w ciągu kilku tygodni ruszy specjalna aplikacja. Jej celem ma być ostrzeganie ludności. To rozwiązanie ma uzupełnić system alarmowy, oparty na syrenach i alertach RCB. Resort chce wykorzystać do tego celu bazę użytkowników apki mObywatel.

Ekspert dla XYZ: potrzebujemy narzędzi, które reagują natychmiast

O tym samym mówił w rozmowie z XYZ dr hab. Przemysław Mazur, prof. UKEN. – System SMS, zwłaszcza do alarmowania w czasie rzeczywistym czy bardzo krótkim czasie od alarmu do wystąpienia zagrożenia, po prostu się nie sprawdza. To nie działa. To jest system przestarzały – stwierdził.

– W przypadku, o którym rozmawiamy, chodzi być może o minuty między tym, kiedy Dowództwo Operacyjne zidentyfikowało obiekt jako zagrożenie, a jego upadkiem. To bardzo krótki czas. Tutaj potrzebujemy narzędzi, które reagują natychmiast, w czasie rzeczywistym, a nie po sprawie – dodał.

Co stało się w czwartek nad ranem?

W czwartek nad ranem w przestrzeń powietrzną Polski wleciała rosyjska rakieta. W jej stronę wysłano F-16, jednak obiekt spadł w pobliżu miejscowości Tarnawa-Kolonia. Pierwsze ustalenia mówią, że był to rosyjski pocisk Ch-101. Rząd zapewnia, że gdyby stanowił on zagrożenie dla mieszkańców Polski, to zostałby zestrzelony.

CZYTAJ WIĘCEJ: Rosyjski pocisk spadł w Polsce. Ekspert o lukach w systemie ostrzegania i Alertach RCB (WYWIAD)>>>

Może zainteresować Cię również
Kategorie artykułu: Biznes Newsy
Jedna miejska spółka targowa zarabia, reszta zostaje w tyle. Skąd taka różnica?
Największe miejskie spółki targowe zakończyły 2025 r. z bardzo różnymi wynikami. Jedna z nich wyraźnie wyprzedziła konkurencję, a liczba odwiedzających nie zawsze przekładała się na przychody i…
03.08.2026
Kategorie artykułu: Biznes Świat
Rekordowe plony i... fala upadłości. Oto paradoksy rumuńskiego rolnictwa
Zbiory pszenicy, kukurydzy i słonecznika w Rumunii były w 2025 r. o ponad jedną trzecią wyższe niż rok wcześniej. Mimo to liczba upadłości w tamtejszym rolnictwie bije rekordy. Za tym paradoksem…
03.08.2026
Kategorie artykułu: Newsy
Gigazakup równoważy spadki banków. Podsumowanie notowań GPW 31 lipca 2026 r.
Po południu na GPW indeks WIG20 znalazł się na lekkim minusie. Negatywnie na rynek wpływały w piątek spadki PKO BP i Pekao, których nie przeważały ani 8-proc. wzrost Żabki, ani zwyżki spółek…
31.07.2026
Kategorie artykułu: Polityka Świat
Jak często w Europie zmieniają się premierzy? Polska zaskakuje (ANALIZA)
Wielka Brytania powołała siódmego premiera w ciągu 10 lat, ponownie wywołując dyskusję o politycznej niestabilności w Europie. Analiza danych z ostatnich 26 lat pokazuje jednak bardziej złożony…
03.08.2026
Kategorie artykułu: Kultura Społeczeństwo
Wielka sztuka. Jak rzeźba wraca do naszej wyobraźni
Rzeźba coraz śmielej wychodzi poza galerie i muzea. Wraca do natury i przestrzeni publicznej, a wraz z nią zmienia się sposób, w jaki odbiorcy myślą o sztuce.
02.08.2026
Kategorie artykułu: Świat
Kailasz. Święta góra wielkiej polityki (REPORTAŻ)
Każdego roku tysiące hinduskich pielgrzymów przemierzają Himalaje, by okrążyć Kailasz, najświętszą górę Azji. Mało kto zdaje sobie sprawę, że ich podróż zależy nie tylko od wiary i pogody, lecz także…
01.08.2026