W 2025 r. było najwięcej konfliktów zbrojnych od II wojny światowej

W 2025 r. na świecie odnotowano 65 konfliktów zbrojnych z udziałem państw, najwięcej od zakończenia II wojny światowej. Ich bezpośrednimi ofiarami było 245 tys. osób – wynika z raportu norweskiego instytutu badawczego PRIO.

Ubiegły rok był kolejnym z rekordową liczbą konfliktów zbrojnych. W porównaniu z 2024 r. było ich o sześć więcej i toczyły się w 35 krajach. Według wyliczeń PRIO 2025 r. był również najkrwawszym okresem od czasów zimnej wojny.

Bezpośrednimi ofiarami ujętych w raporcie konfliktów zostało 245 tys. osób. Więcej było jedynie w 1994 r. podczas ludobójstwa w Rwandzie oraz w 2021 r. podczas wojny domowej w etiopskim Tigraju. Za wysoki poziom przemocy w 2025 r. odpowiadały przede wszystkim trzy konflikty: rosyjska inwazja na Ukrainę, wojna w Sudanie oraz działania wojenne w Strefie Gazy.

Jak zauważyli autorzy raportu, zmienił się rozkład globalnej przemocy. W ostatnich latach to jeden konflikt odpowiadał za wysokie statystyki ofiar. W 2025 r. trwało kilka wojen jednocześnie, które pochłaniały wiele istnień.

Wzrosła również liczba konfliktów międzypaństwowych, osiągając najwyższy poziom od 1946 r. Wśród nich była wojna Rosji z Ukrainą, starcia Indii i Pakistanu, Afganistanu i Pakistanu oraz Tajlandii i Kambodży, a także konflikty związane z eskalacją napięć na Bliskim Wschodzie.

Najwięcej konfliktów z udziałem państw odnotowano w Afryce – 29. W Azji było ich 19, a na Bliskim Wschodzie – 13. PRIO podkreślił, że liczba konfliktów w Afryce niemal podwoiła się w porównaniu z 2013 r., a Bliski Wschód osiągnął najwyższy poziom liczby wojen od 1946 r.

Europa była jedynym regionem, w którym liczba konfliktów spadła. W 2025 r. odnotowano w raporcie jeden konflikt: wojnę Rosji przeciwko Ukrainie.

Raport „Conflict Trends: A Global Overview, 1946-2025” przygotował Instytut Badań nad Pokojem w Oslo (PRIO) we współpracy z Uppsala Conflict Data Program (UCDP). Źródło: PAP, XYZ