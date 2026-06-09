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NEWSROOM XYZ
09.06.2026 11:41

W 2025 r. było najwięcej konfliktów zbrojnych od II wojny światowej

W 2025 r. na świecie odnotowano 65 konfliktów zbrojnych z udziałem państw, najwięcej od zakończenia II wojny światowej. Ich bezpośrednimi ofiarami było 245 tys. osób – wynika z raportu norweskiego instytutu badawczego PRIO.

Ubiegły rok był kolejnym z rekordową liczbą konfliktów zbrojnych. W porównaniu z 2024 r. było ich o sześć więcej i toczyły się w 35 krajach. Według wyliczeń PRIO 2025 r. był również najkrwawszym okresem od czasów zimnej wojny.

Bezpośrednimi ofiarami ujętych w raporcie konfliktów zostało 245 tys. osób. Więcej było jedynie w 1994 r. podczas ludobójstwa w Rwandzie oraz w 2021 r. podczas wojny domowej w etiopskim Tigraju. Za wysoki poziom przemocy w 2025 r. odpowiadały przede wszystkim trzy konflikty: rosyjska inwazja na Ukrainę, wojna w Sudanie oraz działania wojenne w Strefie Gazy.

Jak zauważyli autorzy raportu, zmienił się rozkład globalnej przemocy. W ostatnich latach to jeden konflikt odpowiadał za wysokie statystyki ofiar. W 2025 r. trwało kilka wojen jednocześnie, które pochłaniały wiele istnień.

Wzrosła również liczba konfliktów międzypaństwowych, osiągając najwyższy poziom od 1946 r. Wśród nich była wojna Rosji z Ukrainą,  starcia Indii i Pakistanu, Afganistanu i Pakistanu oraz Tajlandii i Kambodży, a także konflikty związane z eskalacją napięć na Bliskim Wschodzie.

Najwięcej konfliktów z udziałem państw odnotowano w Afryce – 29. W Azji było ich 19, a na Bliskim Wschodzie – 13. PRIO podkreślił, że liczba konfliktów w Afryce niemal podwoiła się w porównaniu z 2013 r., a Bliski Wschód osiągnął najwyższy poziom liczby wojen od 1946 r.

Europa była jedynym regionem, w którym liczba konfliktów spadła. W 2025 r. odnotowano w raporcie jeden konflikt: wojnę Rosji przeciwko Ukrainie.

Raport „Conflict Trends: A Global Overview, 1946-2025” przygotował Instytut Badań nad Pokojem w Oslo (PRIO) we współpracy z Uppsala Conflict Data Program (UCDP). Źródło: PAP, XYZ

Wojna w Polsce byłaby ekonomicznym koszmarem
groby obrońców Ukrainy na Cmentarzu Łyczakowskim we Lwowie
W 2025 r. na świecie toczyło się najwięcej konfliktów zbrojnych od II wojny światowej. Na zdjęciu groby obrońców Ukrainy na Cmentarzu Łyczakowskim we Lwowie w 3. rocznicę rosyjskiej inwazji, 24 lutego 2025 r. Fot. Michael Sorrow/Anadolu via Getty Images
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