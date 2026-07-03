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03.07.2026 12:15

W 2025 r. UKNF sporządził 203 zawiadomienia o podejrzeniu popełnienia przestępstwa

W 2025 r. Urząd Komisji Nadzoru Finansowego sporządził 203 zawiadomienia o podejrzeniu popełnienia przestępstwa, podczas gdy w 2024 r. było 120 takich zawiadomień – podał UKNF w sprawozdaniu z działalności w 2025 r.

Siedziba Komisji Nadzoru Finansowego
Siedziba Komisji Nadzoru Finansowego. Fot. Getty Images

W 2025 r. UKNF sporządził 105 uzupełnień zawiadomień o podejrzeniu popełnienia przestępstwa, podczas gdy w 2024 r. uzupełnień było 64. Uzupełnienia takie sporządza się, jeśli już toczy się postępowanie prokuratorskie, a strona podmiotowa lub przedmiotowa danej sprawy jest tożsama.

Ponadto w 2025 r. UKNF sporządził 10 powiadomień skierowanych do Generalnego Inspektora Informacji Finansowej jako podmiotu właściwego w przypadku niektórych typów przestępstw. W 2024 r. UKNF sporządził siedem takich powiadomień.

Jak podano, w 2025 r. spółki publiczne przekazały do publicznej wiadomości ok. 19,5 tys. raportów zawierających m.in. informacje bieżące, okresowe i poufne, podczas gdy w 2024 r. było 18,5 tys. takich raportów.

W 2025 r. KNF skierowała 163 zalecenia w stosunku do 67 emitentów w celu zaprzestania naruszania obowiązków informacyjnych. W 2024 r. było 97 takich zaleceń w stosunku do 59 emitentów.

W 2025 r. KNF wydała 12 decyzji zezwalających na wycofanie akcji z obrotu, podczas gdy w 2024 r. wydała 10 takich decyzji.

W 2025 r. ogłoszono 11 wezwań do zapisywania się na sprzedaż akcji spółek publicznych, tyle samo co w 2024 r.

Wartość akcji będących przedmiotem wezwań ogłoszonych w 2025 r. wyniosła ponad 0,96 mld zł, podczas gdy w 2024 r. było to prawie 1,8 mld zł. W 2023 r. wartość akcji będących przedmiotem wezwań wynosiła 10,1 mld zł, w 2022 r. wyniosła 4 mld zł, a w 2021 r. było to 10,5 mld zł.

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Źródło: PAP

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