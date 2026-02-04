W całej Polsce zamknięte wciąż 173 szkoły. Najwięcej na Pomorzu

Z powodu niskich temperatur zajęcia odwołano w 173 szkołach – informuje Ministerstwo Edukacji Narodowej. W województwie pomorskim zamkniętych jest 114 szkół.

Z powodu silnych mrozów w 173 szkołach w całej Polsce dyrektorzy odwołali środowe lekcje. Samo województwo pomorskie odpowiada za 114 takich przypadków. Reszta to mazowieckie (26), warmińsko-mazurskie (10), podlaskie (9), wielkopolskie (7), śląskie (trzy), lubelskie (dwa), świętokrzyskie (jeden) oraz Podkarpacie (jeden). W części szkół dyrektorzy organizują nauczanie zdalne oraz zajęcia opiekuńcze.

W poniedziałek zamkniętych szkół było niemal 300. Z kolei we wtorek rano ministerstwo mówiło o 549 szkołach, a po południu – już o 585.

Zgodnie z prawem temperatura w szkołach, w których odbywają się zajęcia, musi wynosić co najmniej 18 st. C. W przeciwnym przypadku dyrektor jest zobowiązany zawiesić zajęcia. Może też je zawiesić – za zgodą organu prowadzącego – gdy temperatura na zewnątrz w dwóch poprzednich dniach wynosiła o godz. 21–15 st. C lub mniej, a także gdy występują zdarzenia potencjalnie zagrażające zdrowiu uczniów.

Jeśli jednak zawieszenie trwa dłużej niż dwa dni, dyrektor musi zorganizować naukę zdalną.

Źródło: PAP