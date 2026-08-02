W UE weszły w życie przepisy wymagające oznaczanie treści generowanych przez AI

W Unii Europejskiej w niedzielę zaczęły obowiązywać pierwsze przepisy Aktu o Sztucznej Inteligencji (AI Act) dotyczące przejrzystości systemów AI. Nowe przepisy wymagają, by użytkownicy byli informowani, że komunikują się ze sztuczną inteligencją. Ponadto treści wygenerowane przez AI muszą być oznaczane.

W Unii Europejskiej w niedzielę zaczęły obowiązywać pierwsze przepisy Aktu o Sztucznej Inteligencji dotyczące przejrzystości systemów AI. Fot. Ashish Vaishnav/SOPA Images/LightRocket via Getty Images

Od 2 sierpnia użytkownicy muszą być wyraźnie informowani, jeśli komunikują się z AI, a nie człowiekiem, chyba że wynika to jasno z okoliczności, bo internauta świadomie korzysta np. z chatbota AI, takiego jak ChatGPT.

Dostawcy muszą oznaczać obrazy, nagrania audio i wideo wygenerowane przez sztuczną inteligencję lub przez nią zmanipulowane. Chodzi tu o tzw. deepfejki. Treści wygenerowane przez AI muszą zresztą zawierać nie tylko oznaczenia widoczne gołym okiem, lecz także oznaczenia techniczne, np. w postaci metadanych zapisanych w pliku, żeby mogły być automatycznie wyłapywane np. przez wyszukiwarki internetowe.

Od niedzieli nowe uprawnienia zyskało też Biuro ds. Sztucznej Inteligencji Komisji Europejskiej. Będzie mogło ono egzekwować przestrzeganie przepisów od dostawców tzw. modeli AI ogólnego przeznaczenia, takich jak ChatGPT, Gemini czy Claude. Biuro będzie teraz mogło prowadzić postępowania wyjaśniające, żądać informacji i dokumentów, przeprowadzać kontrole oraz nakładać kary, w tym finansowe, jeśli uzna, że dana technologia może stwarzać zagrożenie.

Od niedzieli możliwe jest też egzekwowanie przepisów dotyczących zakazanych praktyk AI, w tym wykorzystywania technologii manipulujących lub wprowadzających w błąd użytkowników.

Za naruszenie obowiązków przewidzianych w Akcie AI dostawcom grożą kary do 15 mln euro lub 3 proc. światowego rocznego obrotu przedsiębiorstwa – w zależności od tego, która z tych kwot jest wyższa.

Więcej o nowej regulacji pisaliśmy w tym artykule: „Kończy się etap eksperymentów z AI bez jasnych zasad”. AI Act opanuje sztuczną inteligencję?

Część przepisów z Aktu o Sztucznej Inteligencji jeszcze nie weszła w życie

Mimo pierwotnych zapowiedzi nie wszystkie zapisy AI Act udało się wprowadzić w tym samym czasie. Nowelizacja przepisów, czyli tzw. omnibus cyfrowy, który wszedł w życie 27 lipca, przesunęła część terminów.

O rok – do 2 sierpnia 2027 r. – odroczono m.in. obowiązek utworzenia krajowych piaskownic regulacyjnych do testowania systemów AI. Do 2 grudnia 2027 r. odroczono wejście w życie części obowiązków dotyczących niektórych systemów wysokiego ryzyka, np. wykorzystywanych w rekrutacji czy bankowości.

Nowelizacja wprowadziła też nowe zakazy dotyczące systemów AI generujących materiały o charakterze jednoznacznie seksualnym bez zgody osób na nich widocznych oraz treści przedstawiające seksualne wykorzystywanie dzieci. Te zmiany zaczną obowiązywać 2 grudnia 2026 r.