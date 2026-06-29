Wakacje składkowe dały przedsiębiorcom od 2024 r. łącznie 4,27 mld zł ulg

Łączna kwota zwolnień w ramach wakacji składkowych wyniosła 4,27 mld zł od wprowadzenia przepisów w 2024 r. – poinformował ZUS.

W samym I półroczu 2026 r. wartość przyznanych ulg wyniosła 739 mln zł – wynika z danych Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Od początku działania wakacji składkowych w 2024 r. kwota zwolnień to już 4,27 mld zł.

Wakacje składkowe umożliwiają zwolnienie z opłacania składek ZUS za jeden wybrany miesiąc w roku. Po raz pierwszy można było z nich skorzystać za grudzień 2024 r. Wtedy wakacji składkowych skorzystało blisko 1,3 mln przedsiębiorców.

Źródło: PAP, XYZ