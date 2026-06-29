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NEWSROOM XYZ
29.06.2026 14:00

Wakacje składkowe dały przedsiębiorcom od 2024 r. łącznie 4,27 mld zł ulg

Łączna kwota zwolnień w ramach wakacji składkowych wyniosła 4,27 mld zł od wprowadzenia przepisów w 2024 r. – poinformował ZUS.

W samym I półroczu 2026 r. wartość przyznanych ulg wyniosła 739 mln zł – wynika z danych Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Od początku działania wakacji składkowych w 2024 r. kwota zwolnień to już 4,27 mld zł.

Wakacje składkowe umożliwiają zwolnienie z opłacania składek ZUS za jeden wybrany miesiąc w roku. Po raz pierwszy można było z nich skorzystać za grudzień 2024 r. Wtedy  wakacji składkowych skorzystało blisko 1,3 mln przedsiębiorców.

Źródło: PAP, XYZ

Spór o ZUS dla artystów. „Wybieramy między opłaceniem czynszu a składką”
logo Zakładu Ubezpieczeń Społecznych na budynku Inspektoratu Praga-Północ w Warszawie
Łączna kwota zwolnień w ramach wakacji składkowych wyniosła 4,27 mld zł od wprowadzenia ich w 2024 r.
Fot. PAP/Tomasz Gzell
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