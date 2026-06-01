Waloryzacja kontraktów drogowych wzrośnie do 25 proc. GDDKiA zapowiada aneksy do umów

Minister infrastruktury zdecydował o kolejnym zwiększeniu limitu waloryzacji kontraktów drogowych realizowanych przez GDDKiA. Zmiana obejmie umowy, w których oferty złożono przed rozpoczęciem rosyjskiej agresji na Ukrainę. Limit wzrośnie z 15 proc. do 25 proc.

Jak przekazała GDDKiA, zmiana jest wynikiem analiz sytuacji gospodarczej oraz wzrostu cen. Dyrekcja wskazała też, że decyzja ma stabilizować rynek wykonawców i odpowiadać na skutki zawirowań gospodarczych po wybuchu wojny.

Limit waloryzacji wzrośnie o 10 punktów procentowych

Nowy limit waloryzacji kontraktów wyniesie co do zasady 25 proc. Dotychczas było to 15 proc. Oznacza to podwyższenie limitu o 10 punktów procentowych.

Według GDDKiA będzie to największa jednorazowa zmiana limitu waloryzacji w historii umów realizowanych przez Dyrekcję. Instytucja podkreśla, że nowy poziom ma lepiej odzwierciedlać rzeczywiste koszty ponoszone przez wykonawców po gwałtownych zmianach cen materiałów, paliw i usług.

Aneksy mają zostać podpisane do końca wakacji

GDDKiA zapowiedziała, że podpisywanie kolejnych aneksów waloryzacyjnych ma rozpocząć się jeszcze w tym miesiącu. Dyrekcja zakłada, że wszystkie dokumenty zostaną podpisane do końca wakacji.

Kolejna waloryzacja obejmie 67 inwestycji drogowych o łącznej długości 855 km. Do 21 firm lub konsorcjów ma trafić z tego tytułu około 2 mld zł. Pierwszy aneks został już podpisany.

Na waloryzację umów przeznaczono ponad 5 mld zł

Od 2022 r. GDDKiA przeznaczyła na waloryzację kontraktów ponad 5 mld zł. Mechanizm ma ograniczać ryzyko zrywania umów oraz problemy z realizacją inwestycji w warunkach wysokiej zmienności cen.

Dyrekcja zaznaczyła jednocześnie, że zasady nie zmieniają się dla nowych kontraktów, w których oferty składano po lutym 2022 r. W ich przypadku limit waloryzacji pozostaje na poziomie 10 proc.

Źródło: PAP