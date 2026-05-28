Dzieje się
28.05.2026 18:32

11 wykonawców chce zaprojektować i zbudować drogę łączącą CPK z innymi drogami

11 wykonawców zgłosiło się w przetargu do zaprojektowania i zbudowania drogi łączącej lotnisko Port Polska z siecią dróg publicznych - poinformowała w czwartek spółka CPK. Inwestycja obejmie budowę oraz przebudowę łącznie ok. 90 km dróg wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną.

Spółka Centralny Port Komunikacyjny, realizująca program Port Polska, przekazała, że planowana inwestycja obejmuje budowę nowej sieci drogowej oraz przebudowę istniejących dróg wokół lotniska, łącząc port z autostradą A2, drogą krajową nr 50 oraz drogami lokalnymi.

Inwestycja została podzielona na trzy odrębne części obejmujące cztery odcinki. Zgodnie z zasadami postępowania każdy wykonawca będzie mógł podpisać jedną umowę wykonawczą, co oznacza, że całą inwestycję wykona trzech różnych wykonawców.

W przetargu zgłosiły się firmy: Budimex, Duna Polska, PORR, Mostostal, Strabag, Przedsiębiorstwo Usług Technicznych Intercor, NDI, Trakcja a także trzy konsorcja: Unibep i TRACK TEC Construction, Rubau Polska i Terlot oraz Mirbud oraz Kobylarnia.

Budżet jaki CPK zamierza przeznaczyć na sfinansowanie inwestycji to ponad 1,7 mld zł. Rozstrzygnięcie postępowania na wybór wykonawców i podpisanie łącznie trzech umów planowane jest na 2026 r. Zakończenie robót oraz uzyskanie pozwoleń na użytkowanie przewidziano na drugą połowę 2031 r.

W ramach programu inwestycyjnego Port Polska ma powstać m.in. centralne lotnisko zlokalizowane pomiędzy Warszawą i Łodzią. Budowa Lotniska CPK na terenie gmin Baranów, Wiskitki i Teresin ma rozpocząć się w 2026 r. W 2031 r. port lotniczy ma uzyskać niezbędne certyfikacje, a w 2032 r. ma zostać oddany do użytku.

Źródło: PAP

Rozstrzygnięcie postępowania na wybór wykonawców i podpisanie łącznie trzech umów planowane jest na 2026 r. Fot. PAP/Michał Zieliński
