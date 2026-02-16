Warner Bros. rozważa wznowienie rozmów z Paramount na temat przejęcia – podał Bloomberg

Członkowie zarządu koncernu medialnego Warner Bros. Discovery rozważają wznowienie rozmów z Paramount Skydance na temat przejęcia firmy – podał w niedzielę Bloomberg. Ma to być efekt złożenia przez Paramount Skydance lepszej oferty.

Według agencji, która powołuje się na osoby wtajemniczone w rozmowy, członkowie władz WBD zastanawiają się, czy nowa oferta Paramount nie zagwarantowałaby lepszych warunków niż rywalizujący z Paramount Netflix, z którym WBD już wcześniej zawarło umowę o przejęciu.

Mimo umowy WBD z Netflixem, Paramount nie zrezygnował ze starań o zakup Warner Bros. Koncern ogłosił, że będzie chciał dokonać wrogiego przejęcia (proces, w którym zarząd spółki nie popiera oferty, więc składa się ją bezpośrednio akcjonariuszom).

W ubiegłym tygodniu Paramount po raz kolejny złożył WBD ulepszoną propozycję zakupu całego przedsiębiorstwa, która zawiera m.in. pokrycie 2,8 mld dolarów kary za zerwanie umowy z Netflixem, wsparcie w refinansowaniu zadłużenia spółki oraz wypłatę odszkodowania akcjonariuszom, jeśli proces przejęcia nie zakończy się do końca roku.

Według Bloomberga, skutkiem oferty może być wznowienie wojny licytacyjnej między Paramount Skydance i Netflixem. Zarząd WBD nie podjął jeszcze żadnej decyzji, lecz do niedawna konsekwentnie odrzucał starania Paramount.

Szereg akcjonariuszy Warner Bros. publicznie wezwał zarząd do rozważenia oferty Paramount, choć jak dotąd koncern zdołał pozyskać jedynie niecałe 2 proc. akcji WBD.

Paramount chce nabyć całość WBD za cenę 30 dolarów za akcję. Netflix oferuje kupno tylko Warner Bros. – części przedsiębiorstwa odpowiedzialną za platformy streamingowe i studia filmowe, bez posiadanych przez WBD kanałów telewizyjnych, jak CNN, MTV, TNT czy polskiego TVN. Cena oferowana przez Netflix to 27,75 dolarów za akcję.

