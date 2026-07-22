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22.07.2026 14:07

Warszawa zagospodaruje tereny po Rosjanach. „Szpiegowo" zmieni się w kompleks mieszkalny

Wybrano koncepcję architektoniczno-urbanistyczną zagospodarowania „szpiegowa”. Przy ulicy Sobieskiego 100 zbudowany zostanie nowy budynek. Łącznie będzie tam 108 mieszkań komunalnych.

Kompleks budynków przy ul. Sobieskiego 100 w Warszawie, potocznie nazywane "szpiegowem"
Urząd miasta Warszawy przyjął koncepcję architektoniczno-urbanistyczną zagospodarowania „szpiegowa”, czyli kompleksu budynków zajmowanych przez lata najpierw przez Związek Radziecki, a ostatnio przez Rosję. Fot. PAP/Radek Pietruszka

W styczniu ubiegłego roku budynki przy ul. Sobieskiego 100 – tzw. szpiegowo, w których mieszkali pracownicy ambasady ZSRR, a później Federacji Rosyjskiej, zostały przekazane Warszawie przez Skarb Państwa.

„W słusznie minionych czasach 22 lipca był świętem komunistycznej władzy. Tym razem 22 lipca ogłaszamy wyniki konkursu na zagospodarowanie niegdysiejszego pomnika sowieckiej dominacji. Żeby w końcu służył Warszawiakom” – napisał w mediach społecznościowych prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski.

Przekazał, że w „szpiegowie”, oprócz modernizacji istniejącego obiektu, objętego ochroną konserwatorską, powstanie także całkiem nowy budynek od strony ulicy Sobieskiego – w miejscu obecnych zabudowań pomocniczych, w tym dawnego klubu oficerskiego. „Łącznie cały kompleks będzie składał się ze 180 mieszkań komunalnych. Osiedle będzie dostępne dla osób z niepełnosprawnościami i szczególnymi potrzebami” – dodał.

„Szpiegowo” zostanie oddane mieszkańcom. Powstanie dodatkowy budynek, a już istniejący zostanie odnowiony

Zwycięską koncepcję architektoniczno-urbanistyczną przygotowała pracownia JSK Architekci. Zwycięska pracownia otrzyma zaproszenie do negocjacji z wolnej ręki na wykonanie dokumentacji projektowej. Umowa w tej sprawie powinna być podpisana do stycznia 2027 r. Po wykonaniu prac projektowych i uzyskaniu pozwolenia na budowę będzie można ogłosić przetarg na roboty budowlane. W budżecie miasta są zabezpieczone środki tę inwestycję w wysokości ponad 132 mln zł.

Zwycięskie prace będzie można obejrzeć na specjalnej wystawie w ZODIAKU Warszawskim Pawilonie Architektury w Pasażu Wiecha od 22 lipca do 2 sierpnia.

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W budynku przy ulicy Sobieskiego 100 jest ponad 100 mieszkań. Wiele lat temu budynek został opuszczony. Przedstawiciele Ministerstwa Spraw Zagranicznych i stołecznego ratusza podejmowali szereg prób uregulowania stanu prawnego nieruchomości na rzecz Federacji Rosyjskiej w Polsce i odpowiednio w Rosji na rzecz Polski.

Cały kompleks ma przeszło 7 tysięcy metrów kwadratowych powierzchni użytkowej. Mieszkali w nim pracownicy ambasady i przedstawicielstwa handlowego. Miał też dodatkowe funkcje. W budynkach od strony ulicy był klub rozrywkowy oraz hala do koszykówki. Budynek położony jest na działce Skarbu Państwa, ale administruje nim miasto.

Rosyjskie ślady w Warszawie. Jeszcze kilka nieruchomości czeka na zwrot

W styczniu 2023 roku miasto przejęło od Rosji inny budynek – szkoły przy ulicy Kieleckiej. W kwietniu 2024 r. darowizną został przekazany miastu przez Skarb Państwa. Kiedyś w tym budynku uczyły się dzieci sowieckich dyplomatów.

W Warszawie są jeszcze cztery nieruchomości zajmowane przez Federację Rosyjską. Przy ul. Belwederskiej 49 mieści się siedziba Ambasady Federacji Rosyjskiej. To nieruchomość w użytkowaniu wieczystym FR i jest własnością Skarbu Państwa.

Kolejną nieruchomością jest budynek mieszkalny pracowników ambasady FR przy ul. Bobrowieckiej 2B. W sprawie tej nieruchomości, jak przekazał ratusz, toczy się postępowanie sądowe o jej wydanie. To własność Skarbu Państwa. Na działce stoi popadający w coraz większą ruinę sześciokondygnacyjny blok.

Jest też nieruchomość przy ulicy Belwederskiej 25, gdzie mieści się wydział Konsularny Ambasady FR. Jest to własność Skarbu Państwa. W budynku mieści się też Dom Rosyjski w Warszawie – instytucja promocji kultury rosyjskiej.

Ostatnią nieruchomością jest budynek mieszkalny pracowników ambasady FR przy ul. Beethovena 3. Nieruchomość jest własnością Warszawy.

Źródło: PAP

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