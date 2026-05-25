Wartość inwestycji zagranicznych w Polsce nieznacznie wzrosła

Napływ bezpośrednich inwestycji zagranicznych (BIZ) do Polski w 2025 r. wyniósł 13,9 mld dolarów – wynika z szacunku OECD. Oznacza to wzrost o blisko 200 mln dolarów względem 2024 r.

W drugą stronę natomiast organizacja odnotowała spadek. Polskie inwestycje za granicą wyniosły w 2025 r. ok. 1,7 mld dolarów, przy czym rok wcześniej było to 3,25 mld dolarów.

Jak przypomniała OECD, w latach 2021-2023 napływy BIZ do Polski przekraczały rokrocznie 30 mld dolarów. W 2021 r. było to 31,3 mld dolarów, w 2022 r. 35,17 mld dolarów, a w 2023 r. 30,2 mld dolarów.

Spadek napływu kapitału do Polski wpisuje się w słabsze wyniki części gospodarek europejskich, wobec dużych wahań przepływów finansowych w regionie – wyjaśniła OECD. Wyhamowanie było również zauważalne wśród państw UE, w przypadku których w 2025 r. napływ BIZ zmniejszył się o 5 proc. r/r.

W państwach zrzeszonych w OECD, których jest łącznie 38, a poza europejskimi krajami są to chociażby USA, Kanada, Japonia, Australia czy Kolumbia, w 2025 r. napływ BIZ zwiększył się o 9 proc., do 748 mld dolarów. Jednak po wyłączeniu niestabilnych przepływów w wybranych gospodarkach europejskich odnotowano niewielki spadek.

W ujęciu globalnym przepływy BIZ wzrosły w ubiegłym roku o 15 proc. r/r, do 1,66 bln dolarów. OECD wskazuje jednak, że wzrost był nierównomierny i w dużej mierze wynikał z operacji finansowych wewnątrz grup kapitałowych oraz reinwestowanych zysków.

Największymi odbiorcami inwestycji były w 2025 roku Stany Zjednoczone (288 mld dolarów), Chiny (80 mld dolarów) i Brazylia (77 mld dolarów).

Źródło: PAP, XYZ