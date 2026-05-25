Dzieje się Ten wpis stanowi część relacji na żywo z 25.05.2026
NEWSROOM XYZ
25.05.2026 13:24

Wartość inwestycji zagranicznych w Polsce nieznacznie wzrosła

Napływ bezpośrednich inwestycji zagranicznych (BIZ) do Polski w 2025 r. wyniósł 13,9 mld dolarów – wynika z szacunku OECD. Oznacza to wzrost o blisko 200 mln dolarów względem 2024 r.

W drugą stronę natomiast organizacja odnotowała spadek. Polskie inwestycje za granicą wyniosły w 2025 r. ok. 1,7 mld dolarów, przy czym rok wcześniej było to 3,25 mld dolarów.

Jak przypomniała OECD, w latach 2021-2023 napływy BIZ do Polski przekraczały rokrocznie 30 mld dolarów. W 2021 r. było to  31,3 mld dolarów, w 2022 r. 35,17 mld dolarów, a w 2023 r. 30,2 mld dolarów.

Spadek napływu kapitału do Polski wpisuje się w słabsze wyniki części gospodarek europejskich, wobec dużych wahań przepływów finansowych w regionie – wyjaśniła OECD. Wyhamowanie było również zauważalne wśród państw UE, w przypadku których w 2025 r. napływ BIZ zmniejszył się o 5 proc. r/r.

Przeczytaj również: Polska straci inwestycję za 6,7 mld zł? Amerykańska spółka bankrutuje

W państwach zrzeszonych w OECD, których jest łącznie 38, a poza europejskimi krajami są to chociażby USA, Kanada, Japonia, Australia czy Kolumbia, w 2025 r. napływ BIZ zwiększył się o 9 proc., do 748 mld dolarów. Jednak po wyłączeniu niestabilnych przepływów w wybranych gospodarkach europejskich odnotowano niewielki spadek.

W ujęciu globalnym przepływy BIZ wzrosły w ubiegłym roku o 15 proc. r/r, do 1,66 bln dolarów. OECD wskazuje jednak, że wzrost był nierównomierny i w dużej mierze wynikał z operacji finansowych wewnątrz grup kapitałowych oraz reinwestowanych zysków.

Największymi odbiorcami inwestycji były w 2025 roku Stany Zjednoczone (288 mld dolarów), Chiny (80 mld dolarów) i Brazylia (77 mld dolarów).

Źródło: PAP, XYZ

Infrastruktura Dworca Warszawa Wschodnia z lotu ptaka
Napływ BIZ do Polski w 2025 r. wzrosła o 200 mln dolarów w rok. Fot. Jacek Kadaj, Getty Images
Może zainteresować Cię również
Kategorie artykułu: Społeczeństwo Świat
Anime może pomóc ludziom w kryzysie zdrowia psychicznego
Kreskówkowy eksperyment naukowców w Japonii może zmienić oblicze psychiatrii w kraju, który przechodzi jeden z najgłębszych kryzysów zdrowia psychicznego na świecie. Czy terapia z użyciem anime…
24.05.2026
Kategorie artykułu: Biznes Technologia
Nie rakieta za miliony, tylko stalowe kulki. Tak Polacy chcą zatrzymywać drony
Startup Invincible Machines stworzył system do autonomicznego strącania dronów. Zaleta? Koszt zniszczenia drona liczony w groszach. Firma zdobyła uznanie jurorów na konferencji Infoshare i zapowiada…
24.05.2026
Kategorie artykułu: Biznes Newsy
Firmy znów inwestują, leasing bije rekordy. „Powinien być oczkiem w głowie bankowców”
Rynek leasingu ma za sobą rekordowy marzec, a bankowe grupy coraz mocniej walczą o klientów. Szefowie firm leasingowych wskazują, które obszary rosną najszybciej, co napędza popyt i dlaczego leasing…
25.05.2026
Kategorie artykułu: Biznes Społeczeństwo
Nowa era monopolu i koniec mitu super-twórcy. Kto zarobi na rewolucji sztucznej inteligencji?
Rewolucja AI, która w mgnieniu oka miała zastąpić programistów, artystów i całe rzesze białych kołnierzyków, w rzeczywistości nie będzie tak gwałtowna, jak niektórzy straszą. Ale niestety, utrwali…
23.05.2026
Kategorie artykułu: Biznes Technologia
Sławosz Uznański-Wiśniewski: próba cenzury i uciszania głosów krytycznych
W Polskiej Agencji Kosmicznej (POLSA) narasta spór dotyczący jej funkcjonowania, realizacji programów oraz wypowiedzi Sławosza Uznańskiego-Wiśniewskiego. Astronauta mówi o „próbie cenzury”.
22.05.2026
Kategorie artykułu: Biznes
Uhura Bionics idzie po wariant premium. Polski startup zamienia medyczną misję w globalny biznes
Utrata głosu dla wielu brzmi jak wyrok. Ale dla Konrada Zielińskiego, współzałożyciela i prezesa Uhura Bionics, była punktem wyjścia do założenia startupu zajmującego się produkcją bionicznej krtani.…
24.05.2026