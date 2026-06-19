Wartość udzielonych pożyczek pozabankowych w maju po raz kolejny powyżej 2 mld zł

Wartość pożyczek pozabankowych wyniosła w maju 2026 r. blisko 2,1 mld zł. Była tym samym o 22,4 proc. wyższa niż rok wcześniej – wynika z danych Związku Przedsiębiorstw Finansowych w Polsce (ZPF) oraz CRIF.

W ujęciu miesięcznym wartość pożyczek wzrosła o 2,7 proc. Maj był jednocześnie trzecim miesiącem z rzędu, kiedy wartość udzielonych pożyczek pozabankowych przekroczyła 2 mld zł.

Liczba wypłaconych pożyczek osiągnęła poziom 441,14 tys. To wzrost o 1,9 proc. miesiąc do miesiąca oraz o 12,1 proc. w ujęciu rocznym.

– Poprawa nastrojów konsumenckich i stabilna sytuacja gospodarcza sprzyjają aktywności klientów na rynku pożyczkowym. Maj przyniósł wzrost zarówno wartości, jak i liczby udzielonych pożyczek, co potwierdza utrzymującą się dobrą koniunkturę w tym segmencie – skomentowała dane Agnieszka Kozioł, dyrektorka Departamentu Badań i Analiz ZPF.

Średnia wartość udzielonej pożyczki wyniosła 4740 zł. To o 9,2 proc. więcej niż w maju 2025 r. oraz o 0,8 proc. więcej niż w kwietniu 2026 r.

Jednocześnie, jak wskazują autorzy raportu, instytucje pożyczkowe utrzymują wysoki poziom selektywności przy ocenie zdolności kredytowej klientów. W maju odrzuciły one 82 proc. wniosków o pożyczki. Udział nowych klientów wyniósł w maju 9,1 proc.

– Rynek rośnie, ale nie oznacza to, że firmy pożyczkowe rezygnują z ostrożności w ocenie zdolności kredytowej klientów. Odsetek odrzuconych wniosków osiągnął najwyższy poziom od dwóch lat, co potwierdza, że sektor nadal koncentruje się na odpowiedzialnym finansowaniu i dbałości o jakość portfela – skomentował Rafał Tomkowicz, dyrektor ds. Rozwoju ZPF.

Jak zwracają uwagę autorzy raportu, w ciągu ostatniego roku blisko 496 tys. osób, które wnioskowały o pożyczkę pozabankową, nie otrzymało finansowania. Jak zwraca uwagę Rafał Tomkowicz, zachowanie równowagi pomiędzy bezpieczeństwem a dostępnością finansowania dla klientów pozostaje jednym z najważniejszych wyzwań dla rynku.

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Dane z raportu ZPF i CRIF „Kondycja rynku pożyczkowego w Polsce” obejmują około 90 proc. rynku pożyczek pozabankowych.