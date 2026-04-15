„Washington Post”: USA wyślą tysiące dodatkowych żołnierzy na Bliski Wschód

Stany Zjednoczone wyślą w najbliższych dniach tysiące dodatkowych żołnierzy na Bliski Wschód, by zwiększyć presję na Iran w celu nakłonienia go do porozumienia – napisał dziennik „Washington Post”, powołując się na urzędników zorientowanych w sprawie.

Wysyłane siły obejmują około 6 tys. żołnierzy na pokładzie lotniskowca USS George H.W. Bush oraz kilka eskortujących go okrętów wojennych – poinformowali urzędnicy.

Kolejnych około 4200 żołnierzy, wraz z zespołem okrętów desantowych i 11. Ekspedycyjną Jednostką Piechoty Morskiej, ma znaleźć się w regionie pod koniec miesiąca.

Siły te dołączą do około 50 tys. żołnierzy, którzy – według Pentagonu – już uczestniczą w operacji przeciw Iranowi – podał „Washington Post”.

Obecnie obowiązuje dwutygodniowy rozejm w wojnie, ogłoszony przez prezydenta USA Donalda Trumpa w nocy z 7 na 8 kwietnia.

Trump, usiłując zwiększyć presję gospodarczą na Iran, by ten otworzył ruch przez cieśninę Ormuz, ogłosił blokadę ruchu statków wypływających z irańskich portów i wpływających do nich.

Źródło: PAP