Wdrażanie AI przynosi firmom korzyści. Kluczowa będzie umiejętność zarządzania sztuczną inteligencją

Wdrożenie AI przynosi efekty. Jak wynika z raportu KPMG, 74 proc. przedsiębiorstw deklaruje pozytywny wpływ sztucznej inteligencji. Jednocześnie jednak 53 proc. firm walczy z niedoborem ludzi niezbędnych do transformacji cyfrowej.

68 proc. badanych firm chce osiągnąć najwyższy poziom dojrzałości AI w organizacjach – wynika z „KPMG Global Tech Report”. 88 proc. przedsiębiorstw inwestuje już w agentów AI, a 92 proc. sądzi, że zarządzanie tymi agentami będzie kluczową kompetencją w ciągu następnych pięciu lat.

Firmy, mimo rozwoju AI, stawiają dalej na ludzkie kompetencje. W 2027 r. spodziewają się bowiem, że 42 proc. kadry technologicznej będą stanowić pracownicy etatowi (spadek o 5 p.p. względem 2025 r.). W największych firmach ten odsetek będzie jeszcze wyższy – 50 proc. I to mimo tego, że do 2027 r. cyfrowi asystenci mają odpowiadać za 36 proc. zdolności operacyjnej zespołów IT (obecnie to 28 proc.). Okazuje się też, że 53 proc. biznesów przyznaje, iż brakuje ludzi do realizacji strategii cyfryzacji. Pomimo szybkiej adopcji AI kluczowe pozostaną kompetencje ludzkie: podejmowanie decyzji, nadzór, odpowiedzialność i zdolność do integracji technologii z celami biznesowymi.

– Transformacja cyfrowa w Polsce wchodzi w nową fazę dojrzałości. Organizacje coraz bardziej odczuwają konsekwencje narastającego długu technologicznego, który ogranicza zdolność do dalszego skalowania innowacji. Doświadczenie pokazuje, że firmy osiągające najlepsze wyniki nie przyspieszają kosztem fundamentów – przeciwnie, inwestują w stabilną architekturę, kompetencje zespołów i długofalowe planowanie. To właśnie solidne fundamenty i wysokiej jakości dane stanowią dziś podstawę do sprawnego wykorzystania kolejnych innowacji – automatyzacji, budowy agentów AI, zaawansowanej analityki i predykcji. Dzięki temu organizacje mogą skuteczniej reagować na zmienność rynku i rosnącą presję konkurencyjną – wyjaśnia Dorota Zaremba, partnerka, szefowa Zespołu SAP, KPMG w Polsce.

Firmy zmieniają też sposób weryfikacji efektywności AI. Tradycyjne wskaźniki – jak uważa 58 proc. respondentów – nie oddają bowiem realnej wartości. Dlatego choć 74 proc. organizacji mówi, że osiągnęła korzyści biznesowe, to tylko 24 proc. ma dodatni zwrot w wielu zastosowaniach jednocześnie. Problemem nie jest jednak brak efektów, lecz trudność w ich udokumentowaniu. Dojrzałe, spójne podejście do transformacji przynosi trwały wzrost wartości.

Firmy mają problemy z pokazaniem wartości AI w twardych liczbach

– Badanie KPMG pokazuje, że o sukcesie organizacji nie przesądza samo wdrożenie nowych narzędzi, lecz przemyślany plan działania i konsekwencja w jego realizacji. Firmy w Polsce coraz rzadziej pytają, czy warto sięgać po AI, a coraz częściej – jak zrobić to bezpiecznie i tak, aby rozwiązania dało się stosować szerzej w całej organizacji. Wciąż jednak przeszkodą bywa włączenie AI do codziennej pracy. Często brakuje uporządkowania danych oraz spójnych zasad nadzoru i odpowiedzialności. Firmy, które już dziś porządkują kluczowe aplikacje i bazy danych oraz ustalają jasne zasady wdrażania i używania AI, będą w najbliższych latach wyraźnie lepiej przygotowane do wykorzystania tej technologii na większą skalę – mówi Andrzej Gałkowski, partner, Head of AI w KPMG w Polsce i Europie Środkowo-Wschodniej.

– Na polskim rynku wyraźnie widać rozdźwięk między tym, jak wysoko organizacje oceniają wartość AI, a ich zdolnością do pokazania jej w twardych liczbach. Firmy dostrzegają poprawę produktywności i jakości decyzji, ale wciąż zbyt rzadko przekładają te efekty na konkretne, mierzalne wskaźniki. Najlepsze wyniki osiągają te organizacje, które już na etapie planowania zastosowań AI określają, jak dana inicjatywa wpłynie na koszty, przychody albo poziom ryzyka, zamiast próbować udowadniać opłacalność dopiero po wdrożeniu – ocenia z kolei Leszek Ortyński, dyrektor, lider ds. AI i Data Science, KPMG w Polsce.

Raport opiera się na badaniu 2500 menedżerów technologii w firmach z 27 krajów. Wszystkie badane przedsiębiorstwa osiągają roczne przychody powyżej 100 mln dolarów.

KPMG to globalna organizacja niezależnych firm, świadczących takie usługi jak audyt, doradztwo podatkowe czy gospodarcze. Działa w 138 krajach i zatrudnia ponad 276 tys. ludzi. Każda firma członkowska KPMG jest osobnym podmiotem prawa. W Polsce działa od 1990 r. i zatrudnia ponad 2300 osób.