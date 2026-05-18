Dzieje się Ten wpis stanowi część relacji na żywo z 18.05.2026
NEWSROOM XYZ
18.05.2026 16:47

Węglokoks i Agencja Mienia Wojskowego właścicielami Huty Częstochowa

W poniedziałek podpisano dokumenty kończące proces budowy docelowej struktury właścicielskiej Huty Częstochowa. 50,1 proc. udziałów przejął Węglokoks, a Agencja Mienia Wojskowego – 49,9 proc.

Umowę podpisano w walcowni blach grubych huty w obecności wiceministra obrony narodowej Pawła Bejdy i wiceministra aktywów państwowych Grzegorza Wrony.

W poniedziałek podpisano również umowę finansowania obrotowego o wartości 100 mln zł między hutą a Agencją Rozwoju Przemysłu. Pieniądze zostaną przeznaczone na bieżącą działalność zakładu, w tym zakup surowców oraz materiałów wspierających rozwój produkcji stali.

Huta Częstochowa jest jedynym w kraju zakładem mającym zdolności produkcyjne hartowanych blach grubych na potrzeby przemysłu zbrojeniowego: do produkcji czołgów, transporterów opancerzonych, okrętów. W skład huty wchodzi jedna z największych w Unii Europejskiej hal produkcyjnych, która umożliwia m.in. remont sprzętu wojskowego.

Huta Częstochowa już wznowiła produkcję. Dziś kończy się proces budowy struktury właścicielskiej

Podpisanie dokumentów zakończyło wieloetapowy proces, który rozpoczął się 20 listopada 2024 r. od wydzierżawienia majątku upadłej Huty Częstochowa przez Węglokoks i wznowienia produkcji.

Zakład należący do spółki Liberty Częstochowa wcześniej był nieczynny od półtora roku. Jak opisywaliśmy w XYZ, zainteresowany jego przejęciem był ukraiński koncern Metinvest. To największy producent stali w Ukrainie.

Wobec huty zastosowano jednak art. 311 prawa upadłościowego, który w jednym z punktów przewiduje, że „Skarbowi Państwa reprezentowanemu przez ministra obrony narodowej przysługuje prawo wykupu składników majątku służących do prowadzenia działalności w dziedzinie obronności i bezpieczeństwa państwa”. Był to pierwszy przypadek zastosowania tego przepisu.

Decyzją ministra Władysława Kosiniaka-Kamysza resort obrony kupił majątek huty od syndyka masy upadłościowej i przekazał go Agencji Mienia Wojskowego. Było to możliwe dzięki wcześniejszej decyzji premiera Donalda Tuska o wpisaniu zakładu na listę przedsiębiorstw strategicznych.

W poniedziałek 18 maja dotychczasowy model dzierżawy majątku przedsiębiorstwa przez spółkę z grupy kapitałowej Węglokoks został zastąpiony trwałą strukturą właścicielską. Ma to wzmocnić stabilność funkcjonowania huty i tworzy podstawy do dalszego rozwoju zakładu.

– Jeszcze półtora roku temu nikt nie wierzył, że tu wróci produkcja. A mamy z sobą wyprodukowane pół miliona ton stali. Dzisiaj dostarczamy stal dla okrętów, wież wiatrowych, konstrukcji budowlanych. Mamy też koncesję na wytwarzanie blach balistycznych – wskazał prezes Huty Częstochowa Adrian Sienicki. Dodał, że zakład dostarczył już pierwsze blachy dla Stoczni Wojennej.

– Zdolności huty wynoszą w przypadku stalowni 700 tys. ton stali rocznie, a walcowni 1,5 mln ton rocznie. Jest to zakład strategiczny dla firm zbrojeniowych – powiedział podczas oficjalnego podpisania dokumentów wiceminister obrony narodowej Paweł Bejda. Dodał, że w ślad za rosnącą produkcją zwiększa się zatrudnienie. W 2025 r. wynosiło ok. 900 pracowników. Obecnie to 1382 osoby.

Pod koniec kwietnia Huta Częstochowa rozpoczęła procedury uzyskania certyfikatów NQA-1 oraz ISO 19443. Ich posiadanie pozwoli rozszerzyć asortyment wyrobów i wejść na rynek instalacji nuklearnych, w tym uczestniczyć w budowie przyszłych polskich elektrowni jądrowych – informował wtedy zakład.

Źródło: PAP

Na zdjęciu Huta Częstochowa
W poniedziałek podpisano dokumenty kończące proces budowy docelowej struktury właścicielskiej Huty Częstochowa. 50,1 proc. udziałów przejął Węglokoks, a 49,9 proc. – Agencja Mienia Wojskowego.. Fot. PAP/Waldemar Deska
Może zainteresować Cię również
Kategorie artykułu: Technologia
Infoshare 2026. Szansa dla startupów i dwa tysiące spotkań jeden na jeden
Już 20 maja wystartuje Infoshare 2026. To 20 odsłona wydarzenia, które łączy świat technologii, biznesu i startupów.
15.05.2026
Kategorie artykułu: Społeczeństwo Świat
Duńskie „genby”. Dzielnica, która ma leczyć samotność
W Kopenhadze powstaje pierwsza oficjalna dzielnica „genby”. Architektura i program społeczny mają wzmacniać więzi, ułatwiać tworzenie wielopokoleniowych wspólnot i sprzyjać zakładaniu rodzin. To…
17.05.2026
Kategorie artykułu: Biznes Świat
Gucci, Louis Vuitton i Hermès na wyprzedaży. Luksus w kryzysie
Producenci dóbr luksusowych przeżywają trudne chwile. Ten rok miał być dla nich czasem odbudowy. Ostatecznie stał się czasem załamania. Mimo delikatnego odbicia notowania są na wyjątkowo niskim…
18.05.2026
Kategorie artykułu: Świat
Nie tylko Grenlandia. Na dalekiej Północy rośnie rywalizacja także o Svalbard
Choć Longyearbyen i Barentsburg dzieli kilkadziesiąt kilometrów arktycznej tundry, polityczna przepaść między norweską a rosyjską społecznością na Svalbardzie się pogłębia. W cieniu wojny w Ukrainie,…
18.05.2026
Kategorie artykułu: Kultura Recenzja Społeczeństwo
Krótka rozprawa Wójta i Pana. Piketty dociska, Sandel musi się tłumaczyć (RECENZJA)
Książka „Równość. Dlaczego jest ważniejsza, niż myślisz” nie jest ani odkrywcza, ani przełomowa – „disruptive” to ostatnie, co może przyjść na myśl. A jednak czyta się ją z przyjemnością, jaką daje…
17.05.2026
Kategorie artykułu: Kultura
Cannes 2026: wielki powrót kina autorskiego, polskiego, polityki i wojen
Na czerwonym dywanie triumfują w tym roku takie nazwiska, jak: Ryusuke Hamaguchi, Asghar Farhadi, Pedro Almodóvar czy James Gray. Obok premier „Soudain”, „Histoires parallèles” i „Paper Tiger”, uwagę…
16.05.2026