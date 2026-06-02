Dzieje się Ten wpis stanowi część relacji na żywo z 02.06.2026
NEWSROOM XYZ
02.06.2026 19:48

Węgry mogą znieść weto wobec rozmów akcesyjnych Ukrainy

Węgierskie władze zasygnalizowały możliwość wycofania sprzeciwu wobec rozpoczęcia negocjacji akcesyjnych Ukrainy z Unią Europejską – poinformował we wtorek portal Politico, powołując się na źródła dyplomatyczne. Jeśli do tego dojdzie, Kijów i Kiszyniów mogłyby w najbliższych dniach przejść do kolejnego etapu rozmów o członkostwie w UE.

Według Politico, Węgry sygnalizują gotowość do zniesienia długoletniego weta wobec ukraińskich aspiracji członkowskich, co miałoby umożliwić formalne rozpoczęcie negocjacji akcesyjnych także dla Mołdawii. Informacje te przekazało czterech rozmówców portalu zaznajomionych z przebiegiem rozmów dyplomatycznych.

Czytaj również: Premier Węgier: spotkanie premierów „odnowionej” V4 w Budapeszcie

Otwarcie tzw. pierwszego klastra negocjacyjnego, będącego formalnym początkiem procesu akcesyjnego, ma nastąpić podczas konferencji międzyrządowej w Luksemburgu zaplanowanej na 15 czerwca. To jeden z kluczowych etapów procedury rozszerzenia Unii Europejskiej.

Dyplomaci wskazują, że dotychczasowy sprzeciw Budapesztu wobec Ukrainy był konsekwencją polityki rządu Viktora Orbána, jednak obecne władze miały zasygnalizować gotowość do zmiany stanowiska po rozmowach ekspertów dotyczących praw mniejszości węgierskiej na Ukrainie.

Czytaj również: Dziura Orbána. W budżecie Węgier brakuje równowartości 3,5 mld zł

Jednocześnie jeden z węgierskich urzędników podkreślił, że „nie podjęto jeszcze żadnej decyzji”, a rozmowy trwają i nie osiągnięto porozumienia. Zaznaczono również, że kwestia otwarcia klastrów nie jest jeszcze przesądzona.

Źródła Politico podają, że Ukraina przekazała Węgrom zapewnienia dotyczące rozwiązania części problemów związanych z sytuacją mniejszości, jednak – jak podkreślono – zgoda Budapesztu nie jest formalnie uzależniona od przyjęcia nowych ustaw przez Kijów.

Przypomniano także, że otwarcie klastrów wymaga jednomyślnej zgody wszystkich 27 państw UE, co oznacza możliwość zablokowania procesu przez każde z nich. W tym kontekście premier Węgier Peter Magyar podczas wizyty w Berlinie stwierdził, że spór o prawa mniejszości może zostać rozwiązany, a on sam jest gotów spotkać się z prezydentem Ukrainy Wołodymyrem Zełenskim.

Péter Magyar, założyciel partii TISZA podczas jednego z wieców wyborczych w Budapeszcie.
Dyplomaci wskazują, że dotychczasowy sprzeciw Budapesztu wobec Ukrainy był konsekwencją polityki rządu Viktora Orbána, jednak obecne władze miały zasygnalizować gotowość do zmiany stanowiska po rozmowach ekspertów dotyczących praw mniejszości węgierskiej na Ukrainie. Fot. Janos Kummer/Getty Images
Może zainteresować Cię również
Kategorie artykułu: Biznes
Nowa prezeska PFR Ventures. To Rozalia Urbanek
Rada nadzorcza PFR Ventures wybrała Rozalię Urbanek na nową prezeskę PFR Ventures. Menedżerka przejęła obowiązki prezeski po rezygnacji poprzedniczki, Karoliny Mitraszewskiej.
01.06.2026
Kategorie artykułu: Technologia
Buduje cyfrową suwerenność i markę na świecie. DataWalk staje w szranki z gigantem
Jednym z najważniejszych obecnie wyzwań jest suwerenność cyfrowa. Bezpieczeństwo danych, ich agregacja i analizy powinny być zależne jeśli nie od państwa, to przynajmniej od firm z narodowym…
01.06.2026
Kategorie artykułu: Biznes
Iskrzy w sprawie małych reaktorów jądrowych. Giganci twardo negocjują
Narasta napięcie między Orlenem a prywatną grupą Synthos w sprawie wspólnej inwestycji w małe reaktory jądrowe. Współpraca, zapoczątkowana kilka lat temu przez byłego prezesa Orlenu Daniela Obajtka,…
01.06.2026
Kategorie artykułu: Polityka Świat
Dziura Orbána. W budżecie Węgier brakuje równowartości 3,5 mld zł
Prawie 290 mld forintów, które planował wydać w tym roku resort budownictwa, nie zostało uwzględnione w budżecie państwa. Przedstawiciele rządu Pétera Magyara mówią o kolejnym kukułczym jaju…
02.06.2026
Kategorie artykułu: Biznes
Rzecznik Finansowy: Banki nie powinny czekać, aż klienci stracą cierpliwość i pójdą do sądów (WYWIAD)
Czy czeka nas powtórka historii frankowiczów? Wyrok TSUE ws. kredytów konsumenckich to nowy rozdział w walce o darmowy kredyt. Rzecznik Finansowy dr Michał Ziemiak ostrzega, że banki nie mogą już…
01.06.2026
Kategorie artykułu: Technologia
Umowa na okręty hydrograficzne podpisana. Marynarka dostanie jednostki za 1,5 mld zł
Na Bałtyku pojawi się więcej okrętów. W tym takich, które pozostają nieco w cieniu dużych jednostek bojowych, ale są równie ważne dla naszych zdolności obronnych. Jakich?
02.06.2026