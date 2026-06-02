Węgry mogą znieść weto wobec rozmów akcesyjnych Ukrainy

Węgierskie władze zasygnalizowały możliwość wycofania sprzeciwu wobec rozpoczęcia negocjacji akcesyjnych Ukrainy z Unią Europejską – poinformował we wtorek portal Politico, powołując się na źródła dyplomatyczne. Jeśli do tego dojdzie, Kijów i Kiszyniów mogłyby w najbliższych dniach przejść do kolejnego etapu rozmów o członkostwie w UE.

Według Politico, Węgry sygnalizują gotowość do zniesienia długoletniego weta wobec ukraińskich aspiracji członkowskich, co miałoby umożliwić formalne rozpoczęcie negocjacji akcesyjnych także dla Mołdawii. Informacje te przekazało czterech rozmówców portalu zaznajomionych z przebiegiem rozmów dyplomatycznych.

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Otwarcie tzw. pierwszego klastra negocjacyjnego, będącego formalnym początkiem procesu akcesyjnego, ma nastąpić podczas konferencji międzyrządowej w Luksemburgu zaplanowanej na 15 czerwca. To jeden z kluczowych etapów procedury rozszerzenia Unii Europejskiej.

Dyplomaci wskazują, że dotychczasowy sprzeciw Budapesztu wobec Ukrainy był konsekwencją polityki rządu Viktora Orbána, jednak obecne władze miały zasygnalizować gotowość do zmiany stanowiska po rozmowach ekspertów dotyczących praw mniejszości węgierskiej na Ukrainie.

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Jednocześnie jeden z węgierskich urzędników podkreślił, że „nie podjęto jeszcze żadnej decyzji”, a rozmowy trwają i nie osiągnięto porozumienia. Zaznaczono również, że kwestia otwarcia klastrów nie jest jeszcze przesądzona.

Źródła Politico podają, że Ukraina przekazała Węgrom zapewnienia dotyczące rozwiązania części problemów związanych z sytuacją mniejszości, jednak – jak podkreślono – zgoda Budapesztu nie jest formalnie uzależniona od przyjęcia nowych ustaw przez Kijów.

Przypomniano także, że otwarcie klastrów wymaga jednomyślnej zgody wszystkich 27 państw UE, co oznacza możliwość zablokowania procesu przez każde z nich. W tym kontekście premier Węgier Peter Magyar podczas wizyty w Berlinie stwierdził, że spór o prawa mniejszości może zostać rozwiązany, a on sam jest gotów spotkać się z prezydentem Ukrainy Wołodymyrem Zełenskim.