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NEWSROOM XYZ
10.07.2026 08:17

Wezwanie na akcje Polenergii. Przyjmowanie zapisów ruszy 14 lipca

Najwięksi akcjonariusze Polenergii ogłosili wezwanie do zapisywania się na sprzedaż akcji spółki. Chcą objąć wszystkie akcje pozostające poza ich kontrolą.

Na zdjęciu farmy wiatrowe
Najwięksi akcjonariusze Polenergii ogłosili wezwanie do zapisywania się na sprzedaż akcji spółki. Chcą objąć wszystkie akcje pozostające poza ich kontrolą. Fot. materiały prasowe Polenergii

Mansa Investments (kontrolowana przez Dominikę Kulczyk) i fundusz inwestycyjny Brookfield informowały o zamiarze ogłoszenia wezwania w czerwcu 2026 r. Celem wezwania jest wycofanie spółki z obrotu na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie.

Mansa i Brookfield chcą nabyć ponad 17 mln akcji Polenergii, czyli wszystkie, które pozostają w rękach pozostałych akcjonariuszy. Oferują 59,10 zł za każdy papier. Oznacza to, że wartość transakcji może sięgnąć ponad 1 mld zł.

W wezwaniu pośredniczą Erste Biuro Maklerskie i Ipopema Securities.

Przyjmowanie zapisów rozpocznie się 14 lipca, a zakończy 12 sierpnia – przewiduje harmonogram. Przewidywany termin nabycia akcji to 17 sierpnia. Transakcja ma zostać rozliczona dwa dni później.

Polenergia to spółka działająca w branży energetycznej. W portfolio firmy znajdują się m.in. farmy wiatrowe o mocy 493 MW oraz farmy fotowoltaiczne o mocy 83 MW. Grupa rozwija także projekty morskich farm wiatrowych o łącznej mocy do 3000 MW. Spółka zadebiutowała na GPW w 2005 r.

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