Wiceminister Piotr Malepszak przejął obowiązki Macieja Laska. Będzie odpowiadał zarówno za kolej, jak i za lotnictwo

Minister Infrastruktury wydał w piątek zarządzenie, na mocy którego Piotr Malepszak przejął nadzór nad polskim lotnictwem cywilnym. Wiceminister do tej pory odpowiadał tylko za kolej.

Piotr Malepszak przejął obowiązki Macieja Laska. Fot. PAP/Marcin Obara

– Wiceminister infrastruktury Piotr Malepszak od piątku jest odpowiedzialny w resorcie również za transport lotniczy – tłumaczy rzeczniczka prasowa resortu Anna Szumańska. Rozporządzenie ministra oznacza, że Malepszak sprawuje od dziś nadzór nad prezesem Urzędu Lotnictwa Cywilnego, Polskimi Portami Lotniczymi, PLL LOT czy Polską Agencją Żeglugi Powietrznej. Wykonuje też zadania ministra wobec Państwowej Komisji Badania Wypadków Lotniczych.

Malepszak przejął więc wszystkie obowiązki byłego wiceministra Macieja Laska. W czerwcu został on bowiem odwołany (na swoją prośbę) zarówno ze stanowiska wiceszefa resortu, jak i z funkcji pełnomocnika ds. CPK.

Wiceminister w latach 2018–2020 był wiceprezesem CPK ds. kolei, potem pełnił obowiązki prezesa spółki. Od grudnia 2023 r. jest wiceministrem infrastruktury. Malepszak ukończył Technikum Kolejowe w Poznaniu, Wyższą Szkołę Handlową w Warszawie oraz Wyższą Szkołę Komunikacji i Zarządzania w Poznaniu. Od 2008 r. do 2016 r. pracował w PKP PLK, gdzie choćby był pełnomocnikiem ds. rewitalizacji linii kolejowych.

Źródło: PAP