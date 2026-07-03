Dzieje się Ten wpis stanowi część relacji na żywo z 03.07.2026
NEWSROOM XYZ
03.07.2026 15:15

Wiceminister Piotr Malepszak przejął obowiązki Macieja Laska. Będzie odpowiadał zarówno za kolej, jak i za lotnictwo

Minister Infrastruktury wydał w piątek zarządzenie, na mocy którego Piotr Malepszak przejął nadzór nad polskim lotnictwem cywilnym. Wiceminister do tej pory odpowiadał tylko za kolej.

Piotr Malepszak
Piotr Malepszak przejął obowiązki Macieja Laska. Fot. PAP/Marcin Obara

– Wiceminister infrastruktury Piotr Malepszak od piątku jest odpowiedzialny w resorcie również za transport lotniczy – tłumaczy rzeczniczka prasowa resortu Anna Szumańska. Rozporządzenie ministra oznacza, że Malepszak sprawuje od dziś nadzór nad prezesem Urzędu Lotnictwa Cywilnego, Polskimi Portami Lotniczymi, PLL LOT czy Polską Agencją Żeglugi Powietrznej. Wykonuje też zadania ministra wobec Państwowej Komisji Badania Wypadków Lotniczych.

Malepszak przejął więc wszystkie obowiązki byłego wiceministra Macieja Laska. W czerwcu został on bowiem odwołany (na swoją prośbę) zarówno ze stanowiska wiceszefa resortu, jak i z funkcji pełnomocnika ds. CPK.

Wiceminister w latach 2018–2020 był wiceprezesem CPK ds. kolei, potem pełnił obowiązki prezesa spółki. Od grudnia 2023 r. jest wiceministrem infrastruktury. Malepszak ukończył Technikum Kolejowe w Poznaniu, Wyższą Szkołę Handlową w Warszawie oraz Wyższą Szkołę Komunikacji i Zarządzania w Poznaniu. Od 2008 r. do 2016 r. pracował w PKP PLK, gdzie choćby był pełnomocnikiem ds. rewitalizacji linii kolejowych.

Źródło: PAP

Maciej Lasek odwołany z funkcji pełnomocnika rządu ds. CPK
Może zainteresować Cię również
Kategorie artykułu: Polityka
Czy afera w Szpitalu Południowym pogrąży KO? Eksperci: to może być symboliczny początek końca
Czy Warszawski Szpital Południowy będzie dla KO tym, czym wyrok Trybunału Konstytucyjnego w sprawie aborcji stał się dla PiS? Dawniej afery prowadziły do dymisji w rządzie. Dziś mechanizm…
03.07.2026
Kategorie artykułu: Biznes Newsy
Modivo mocno w górę, WIG20 znów powyżej 3600 pkt. Dzień na GPW 1 lipca 2026 r.
Środowa sesja przyniosła wzrosty na warszawskiej giełdzie. W WIG20 najmocniejsze było Modivo, a indeks powrócił powyżej 3600 pkt. Ekspert wskazuje jednak, że brakuje jednoznacznych sygnałów. „Być…
01.07.2026
Kategorie artykułu: Świat Technologia
Dziura w niebie nad Pekinem
Awionetka wbijająca się w wieżowiec w centrum chińskiej stolicy zabiła pilota, raniła 13 osób i obnażyła systemową lukę w obronie powietrznej jednego z najbardziej chronionych miast na świecie. Czy…
02.07.2026
Kategorie artykułu: Technologia
Nie Ty, nie wyszukiwarka, tylko agent AI. Nowa era zakupów online
W 1982 roku film „Tron” był jednym z pierwszych kinowych obrazów, w którym widzowie zobaczyli świat programów komputerowych przedstawionych jako świadome i samodzielnie byty. Cztery dekady później na…
01.07.2026
Kategorie artykułu: Biznes
ZBUD z atomowymi aspiracjami. Rośnie zaplecze polskich firm do prac przy elektrowni jądrowej
ZBUD z Dąbrowy Tarnowskiej zainwestuje w atomowe kompetencje. Producent suwnic dołączył do grona zaledwie kilku polskich firm, które ubiegają się o amerykański certyfikat dla dostawców z branży…
03.07.2026
Kategorie artykułu: Świat Technologia
Kazachstan węzłem obliczeniowym Eurazji? Ma powstać ogromne centrum danych
Kazachstan stawia miliardy dolarów na superkomputery Nvidia i ma szansę na jeden z największych klastrów obliczeniowych na świecie. Czy znajdzie jednak do tego wystarczająco dużo energii?
01.07.2026