Wicepremier Gawkowski: w mObywatelu można już założyć firmę

W mObywatelu można już założyć firmę – ogłosił w czwartek na Europejskim Kongresie Gospodarczym w Katowicach wicepremier, minister cyfryzacji Krzysztof Gawkowski.

Podczas konferencji prasowej podczas 18. EKG Gawkowski zaznaczył, że swoją pierwszą firmę założył w sposób do dzisiaj będący codziennością: trzeba było odwiedzić kilka urzędów, spędzić wiele godzin przy różnych okienkach i jednocześnie zastanawiać się, kiedy napłynie informacja potwierdzająca założenie firmy.

– Ale ten czas się dzisiaj zmienia, bo w mObywatelu pojawia się nowa funkcjonalność, która nie tylko zmieni rzeczywistość w Polsce, jeżeli chodzi o działalność gospodarczą, ale przede wszystkim przyniesie ułatwienia, o których inne państwa w Europie mogą tylko pomarzyć – ocenił wicepremier.

Ministerstwo Cyfryzacji przekonuje, że do założenia firmy w aplikacji wystarczy kilka minut bez wizyty w urzędzie, a przyjazny i przejrzysty proces przeprowadzi użytkownika krok po kroku.

Jak założyć firmę w mObywatelu?

Nowość w usłudze Firma kierowana jest do osób, które rejestrują działalność gospodarczą po raz pierwszy i nie mają jeszcze złożonego wniosku w innej formie, np. papierowej. Użytkownik ma możliwość wypełnienia formularza CEIDG-1, podpisania go w aplikacji i wysłania do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) wprost z mObywatela.

Funkcjonalność znajduje się w sekcji „usługi”, w menu „przedsiębiorca”.

Usługa wspomaga użytkownika na każdym kroku w trakcie wypełniania wniosku. Część danych ma być uzupełniana automatycznie.

Użytkownik wskazuje między innymi adres prowadzenia swojej działalności gospodarczej, kody PKD, ubezpieczyciela oraz urząd skarbowy, do którego będą kierowane zeznania.

Elementem procesu jest także założenie firmowej skrzynki do e-Doręczeń lub dodanie posiadanego już adresu u dostawcy niepublicznego. Na końcowym etapie użytkownik podpisuje wniosek profilem zaufanym i wysyła go z aplikacji bezpośrednio do CEIDG.

Założenie firmy w mObywatelu. MC: pełna kontrola nad procesem

Proces zakładania firmy odbywa się w całości online. Dotyczy to zarówno przygotowania wniosku, jak i sprawdzenia statusu rejestracji działalności w usłudze Firma. Wypełnianie wniosku można przerwać w dowolnej chwili, a użytkownik ma pełną kontrolę nad procesem.

Jak zapewnia Ministerstwo Cyfryzacji, w ciągu kilku dni po uruchomieniu nowej funkcji w aplikacji zaczną pojawiać się także powiadomienia PUSH związane z zakładaniem firmy. Użytkownik będzie je otrzymywać w momencie zmiany statusu złożonego wniosku, np. gdy firma stanie się aktywna lub wniosek zostanie odrzucony. Użytkownik będzie więc na bieżąco informowany o zmianach, bez konieczności aktywnego sprawdzania statusu wniosku.

Pozostałe formalności, takie jak zgłoszenie do ZUS (siebie lub pracowników) czy rejestrację jako podatnik VAT, można załatwić w urzędzie lub online na biznes.gov.pl.

Więcej informacji o usłudze znajduje się na stronie Firma - mObywatel.

Źródło: PAP, XYZ