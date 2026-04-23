Dzieje się Ten wpis stanowi część relacji na żywo z 23.04.2026
NEWSROOM XYZ
Pilne
23.04.2026 10:56

Wicepremier Gawkowski: w mObywatelu można już założyć firmę

W mObywatelu można już założyć firmę – ogłosił w czwartek na Europejskim Kongresie Gospodarczym w Katowicach wicepremier, minister cyfryzacji Krzysztof Gawkowski.

Podczas konferencji prasowej podczas 18. EKG Gawkowski zaznaczył, że swoją pierwszą firmę założył w sposób do dzisiaj będący codziennością: trzeba było odwiedzić kilka urzędów, spędzić wiele godzin przy różnych okienkach i jednocześnie zastanawiać się, kiedy napłynie informacja potwierdzająca założenie firmy.

– Ale ten czas się dzisiaj zmienia, bo w mObywatelu pojawia się nowa funkcjonalność, która nie tylko zmieni rzeczywistość w Polsce, jeżeli chodzi o działalność gospodarczą, ale przede wszystkim przyniesie ułatwienia, o których inne państwa w Europie mogą tylko pomarzyć – ocenił wicepremier.

Ministerstwo Cyfryzacji przekonuje, że do założenia firmy w aplikacji wystarczy kilka minut bez wizyty w urzędzie, a przyjazny i przejrzysty proces przeprowadzi użytkownika krok po kroku.

Czytaj także: Resort finansów: do KSeF można się logować przez mObywatela

Jak założyć firmę w mObywatelu?

Nowość w usłudze Firma kierowana jest do osób, które rejestrują działalność gospodarczą po raz pierwszy i nie mają jeszcze złożonego wniosku w innej formie, np. papierowej. Użytkownik ma możliwość wypełnienia formularza CEIDG-1, podpisania go w aplikacji i wysłania do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) wprost z mObywatela.

Funkcjonalność znajduje się w sekcji „usługi”, w menu „przedsiębiorca”.

Usługa wspomaga użytkownika na każdym kroku w trakcie wypełniania wniosku. Część danych ma być uzupełniana automatycznie.

Użytkownik wskazuje między innymi adres prowadzenia swojej działalności gospodarczej, kody PKD, ubezpieczyciela oraz urząd skarbowy, do którego będą kierowane zeznania.

Elementem procesu jest także założenie firmowej skrzynki do e-Doręczeń lub dodanie posiadanego już adresu u dostawcy niepublicznego. Na końcowym etapie użytkownik podpisuje wniosek profilem zaufanym i wysyła go z aplikacji bezpośrednio do CEIDG.

Czytaj także: Podpis kwalifikowany jest już dostępny w aplikacji mObywatel

Założenie firmy w mObywatelu. MC: pełna kontrola nad procesem

Proces zakładania firmy odbywa się w całości online. Dotyczy to zarówno przygotowania wniosku, jak i sprawdzenia statusu rejestracji działalności w usłudze Firma. Wypełnianie wniosku można przerwać w dowolnej chwili, a użytkownik ma pełną kontrolę nad procesem.  

Jak zapewnia Ministerstwo Cyfryzacji, w ciągu kilku dni po uruchomieniu nowej funkcji w aplikacji zaczną pojawiać się także powiadomienia PUSH związane z zakładaniem firmy. Użytkownik będzie je otrzymywać w momencie zmiany statusu złożonego wniosku, np. gdy firma stanie się aktywna lub wniosek zostanie odrzucony. Użytkownik będzie więc na bieżąco informowany o zmianach, bez konieczności aktywnego sprawdzania statusu wniosku. 

Pozostałe formalności, takie jak zgłoszenie do ZUS (siebie lub pracowników) czy rejestrację jako podatnik VAT, można załatwić w urzędzie lub online na biznes.gov.pl.  

Więcej informacji o usłudze znajduje się na stronie Firma - mObywatel.

Czytaj także: GUS: rośnie liczba firm w Polsce. Najwięcej jest mikroprzedsiębiorstw

Źródło: PAP, XYZ

Na zdjęciu widok na oficjalną stronę internetową polskiego rządu. Fot. Marcin Golba/NurPhoto via Getty Images
Może zainteresować Cię również
Kategorie artykułu: Biznes Technologia
Wąskie gardła finansowania w polskim VC: gdzie blokuje się wzrost
Luki kapitałowe w polskim VC wciąż blokują rozwój spółek na kluczowych etapach. Ogranicza to ich skalowanie i wypycha część firm za granicę.
23.04.2026
Kategorie artykułu: Biznes Polityka Społeczeństwo
Szpitale wyposażone na bogato. Teraz mogą upaść. Który minister odpowie za niegospodarność?
Jedna publiczna ręka dała szpitalom miliardy złotych na zakup sprzętu medycznego z KPO. Druga właśnie obcięła kontrakty na badania, sprawiając, że ten nowy sprzęt nie będzie pracował.
22.04.2026
Kategorie artykułu: Biznes Newsy Technologia
Mały bank przegonił rywali. Nie chodzi o skalę, ale o użycie AI
Podczas gdy liderzy sektora testują proste chatboty, niewielki Nest Bank ogłasza, że pod względem wdrożenia AI wyprzedził polską konkurencję o co najmniej dwa lata. Sztuczna inteligencja ma przejąć…
21.04.2026
Kategorie artykułu: Polityka
Koniec z nieuregulowaną reklamą polityczną. Senat rozpoczyna prace nad ustawą
Polska musi wdrożyć unijne przepisy o przejrzystości politycznych reklam przed nadchodzącym rokiem wyborczym. Początek prac w senacie obnażył jednak spór kompetencyjny między państwowymi…
23.04.2026
Kategorie artykułu: Biznes Technologia
AI zmienia firmy w Polsce. Gdzie przynosi zyski, a gdzie rozczarowuje?
Większość firm jest na etapie wdrożeń AI, a zwrot z inwestycji wymaga czasu. Gdzie AI już przynosi korzyści, jakie są bariery i jak zmienia kompetencje pracowników?
22.04.2026
Kategorie artykułu: Biznes Technologia
Firma upadła, bo atakujący odgadł hasło. „Przestępcy cały czas skanują internet"
Cyberatak rzadko zaczyna się od spektakularnego włamania w hollywoodzkim stylu. W praktyce to proces – często długotrwały, metodyczny i zaskakująco... przewidywalny.
23.04.2026