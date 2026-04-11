Wiceprezydent USA J.D. Vance przybył do Pakistanu na rozmowy pokojowe z Iranem

Amerykańska delegacja, w skład której wchodzą wiceprezydent J.D. Vance, specjalny wysłannik Donalda Trumpa Steve Witkoff i zięć prezydenta Jared Kushner, przybyła w sobotę rano do stolicy Pakistanu, Islamabadu, na rozmowy pokojowe z Iranem.

W piątek wieczorem do Pakistanu przybyła już delegacja irańska, w skład której wchodzą wysocy rangą urzędnicy polityczni, wojskowi i ekonomiczni, w tym minister spraw zagranicznych Abbas Aragczi, sekretarz Rady Obrony, prezes banku centralnego i kilku członków parlamentu, w tym jego przewodniczący Mohammad Bager Ghalibaf.

Prowadzone za pośrednictwem Pakistanu rozmowy pokojowe są efektem tego, że oba kraje zgodziły się w nocy z wtorku na sobotę na dwutygodniowe zawieszenie broni.

Format negocjacji nie został potwierdzony, ale według mediów należy się spodziewać, że będą one miały podobny format do rozmów na temat irańskiego programu nuklearnego, które odbywały się przed rozpoczęciem amerykańsko-izraelskiego ataku – czyli delegacje USA i Iranu nie będą rozmawiać bezpośrednio, lecz przez pośredników.

Trump mówi o najważniejszym celu negocjacji

Przed sobotnimi negocjacjami prezydent USA Donald Trump wskazał w rozmowie z dziennikarzami, że uniemożliwienie Iranowi zdobycia broni jądrowej jest zdecydowanie najważniejszym kryterium ewentualnej umowy z Iranem.

Pytany o to, jaki ma cel w negocjacjach, Trump odparł:

– Brak broni jądrowej. Wiecie, myślę, że już nastąpiła zmiana reżimu, choć nigdy nie mieliśmy takiego kryterium. Ale brak broni jądrowej to 99 proc. sukcesu – powiedział prezydent USA na płycie lotniska w bazie Andrews pod Waszyngtonem, przed wylotem na kolację z darczyńcami w Charlottesville w Wirginii.

Dopytywany, czy nie ma na celu również otwarcia cieśniny Ormuz, powiedział, że „tak, ale ona otworzy się automatycznie”.

– Odpowiedź brzmi: tak, ale cieśnina się otworzy, jeśli po prostu wyjdziemy, bo inaczej oni nie zarobią pieniędzy. Więc cieśnina się otworzy – powiedział.

Trump powiedział także, że życzył wiceprezydentowi Vance'owi powodzenia w rozmowach w Pakistanie i wyraził optymizm co do ich szybkich rezultatów.

– Myślę, że wszystko pójdzie bardzo szybko, a jeśli nie, to i tak będziemy w stanie to dokończyć w taki czy inny sposób – ocenił.

Wcześniej prezydent wskazał, że doprowadzi do przywrócenia żeglugi przez Ormuz „w ten lub inny sposób” oraz deklarował, że nie pozwoli, by Iran pobierał opłaty tranzytowe od statków. Zaznaczył jednak, że „nikt nie wie”, czy Iran faktycznie takie opłaty pobiera.

Źródło: PAP