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NEWSROOM XYZ
29.07.2026 12:12

Większy optymizm na rynku wierzytelności, wyraźny spadek multidłużników

Liczba obsługiwanych wierzytelności wyniosła 20 mln, co oznacza wzrost o 3,8 proc. r/r. Trend wzrostowy utrzymuje się nieprzerwanie od początku 2022 r. – wynika z najnowszego raportu Związku Przedsiębiorstw Finansowych w Polsce.

Długi i nieruchomości. Niestety rosną
ZPF opublikował raport o kondycji polskiego rynku wierzytelności za I kw. 2026 r. Fot. GettyImages

ZPF właśnie opublikował 59. raport „Wielkość polskiego rynku wierzytelności”, który cyklicznie bada kondycję polskiego rynku wierzytelności.

Z końcem marca br. firmy objęte badaniem zarządzały pakietami wierzytelności o łącznej wartości nominalnej 205,1 mld zł, co oznacza wzrost o 1,4 proc. kw/kw oraz o 8,3 proc. r/r. Warto zaznaczyć, że polski rynek wierzytelności nieprzerwanie rośnie od 2022 r. Z końcem I kw. liczba obsługiwanych wierzytelności wzrosła o 1,1 proc. kw/kw oraz o 8,3 proc. r/r, osiągając poziom 20,2 mln.

Wielkość rynku wierzytelności w Polsce - raport ZPF za I kw. 2026 r.
Wielkość rynku wierzytelności w Polsce - raport ZPF za I kw. 2026 r.

Wartość portfeli rośnie szybciej niż liczba obsługiwanych wierzytelności. W danych widzimy jednocześnie stopniowy wzrost przeciętnej wartości pojedynczej wierzytelności. To tendencja, która utrzymuje się od kilku lat i ma wpływ na rosnącą wartość portfeli zarządzanych przez badane firmy – komentuje Agnieszka Kozioł, dyrektor badań i analiz ZPF.

Według raportu przeciętna wartość jednej obsługiwanej wierzytelności wyniosła 10,1 tys. , co oznacza wzrost o 0,2 proc. kw/kw oraz o 4,3 proc. r/r.

Spadek udziału multidłużników

Z końcem I kw. br. udział multidłużników wyniósł 22,5 proc., co wskazuje na wyraźny spadek o 19,9 proc. r/r. ZPF w badaniu określił multidłużnika jako osobę, która posiada więcej niż jedno zobowiązanie obsługiwane przez daną firmę zarządzającą wierzytelnościami.

– To szczególna grupa z punktu widzenia zarządzania wierzytelnościami. Przy kilku zobowiązaniach sytuacja dłużnika jest bardziej złożona, dlatego tym większego znaczenia nabiera indywidualne podejście i szukanie rozwiązań uwzględniających możliwości spłaty. Pomaga w tym elastyczność firm zarządzających wierzytelnościami – podkreśla Marcin Czugan, prezes ZPF.

Lepsze nastroje rynkowe na nadchodzące miesiące

Barometr Rynku Wierzytelności ZPF (BRW-ZPF) osiągnął w I kwartale 2026 r. 66,8 pkt, co oznacza wzrost o 3,3 pkt r/r. W porównaniu z poprzednim kwartałem wskaźnik utrzymał się natomiast na zbliżonym poziomie. Znacznie lepiej wyglądają nastroje dotyczące przyszłości rynku – wskaźnik wyprzedzający BRW-ZPFw wzrósł kwartał do kwartału o 9,8 pkt, do 75,4 pkt. Poprawę napędzają przede wszystkim bardziej optymistyczne oceny perspektyw gospodarczych przedsiębiorstw oraz oczekiwania wzrostu wartości obsługiwanych wierzytelności.

Brometr Rynku Wierzytelności - Raport ZPF za I kw. 2026 r.
Brometr Rynku Wierzytelności - Raport ZPF za I kw. 2026 r.

Firmy z branży coraz śmielej myślą także o inwestycjach. Zwiększenie nakładów inwestycyjnych planuje 35,7 proc. badanych podmiotów, co jest najwyższym wynikiem od początku 2025 r., a połowa respondentów zamierza utrzymać inwestycje na dotychczasowym poziomie. Jednocześnie przedsiębiorstwa wskazują na utrzymujące się wyzwania, do których należą wysokie koszty pracy, ograniczona podaż wierzytelności oraz silna konkurencja na rynku.

Polski rynek wierzytelności przyciąga zagraniczne firmy
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