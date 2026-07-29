Większy optymizm na rynku wierzytelności, wyraźny spadek multidłużników

Liczba obsługiwanych wierzytelności wyniosła 20 mln, co oznacza wzrost o 3,8 proc. r/r. Trend wzrostowy utrzymuje się nieprzerwanie od początku 2022 r. – wynika z najnowszego raportu Związku Przedsiębiorstw Finansowych w Polsce.

ZPF opublikował raport o kondycji polskiego rynku wierzytelności za I kw. 2026 r. Fot. GettyImages

ZPF właśnie opublikował 59. raport „Wielkość polskiego rynku wierzytelności”, który cyklicznie bada kondycję polskiego rynku wierzytelności.

Z końcem marca br. firmy objęte badaniem zarządzały pakietami wierzytelności o łącznej wartości nominalnej 205,1 mld zł, co oznacza wzrost o 1,4 proc. kw/kw oraz o 8,3 proc. r/r. Warto zaznaczyć, że polski rynek wierzytelności nieprzerwanie rośnie od 2022 r. Z końcem I kw. liczba obsługiwanych wierzytelności wzrosła o 1,1 proc. kw/kw oraz o 8,3 proc. r/r, osiągając poziom 20,2 mln.

Wielkość rynku wierzytelności w Polsce - raport ZPF za I kw. 2026 r.

– Wartość portfeli rośnie szybciej niż liczba obsługiwanych wierzytelności. W danych widzimy jednocześnie stopniowy wzrost przeciętnej wartości pojedynczej wierzytelności. To tendencja, która utrzymuje się od kilku lat i ma wpływ na rosnącą wartość portfeli zarządzanych przez badane firmy – komentuje Agnieszka Kozioł, dyrektor badań i analiz ZPF.

Według raportu przeciętna wartość jednej obsługiwanej wierzytelności wyniosła 10,1 tys. zł, co oznacza wzrost o 0,2 proc. kw/kw oraz o 4,3 proc. r/r.

Spadek udziału multidłużników

Z końcem I kw. br. udział multidłużników wyniósł 22,5 proc., co wskazuje na wyraźny spadek o 19,9 proc. r/r. ZPF w badaniu określił multidłużnika jako osobę, która posiada więcej niż jedno zobowiązanie obsługiwane przez daną firmę zarządzającą wierzytelnościami.

– To szczególna grupa z punktu widzenia zarządzania wierzytelnościami. Przy kilku zobowiązaniach sytuacja dłużnika jest bardziej złożona, dlatego tym większego znaczenia nabiera indywidualne podejście i szukanie rozwiązań uwzględniających możliwości spłaty. Pomaga w tym elastyczność firm zarządzających wierzytelnościami – podkreśla Marcin Czugan, prezes ZPF.

Lepsze nastroje rynkowe na nadchodzące miesiące

Barometr Rynku Wierzytelności ZPF (BRW-ZPF) osiągnął w I kwartale 2026 r. 66,8 pkt, co oznacza wzrost o 3,3 pkt r/r. W porównaniu z poprzednim kwartałem wskaźnik utrzymał się natomiast na zbliżonym poziomie. Znacznie lepiej wyglądają nastroje dotyczące przyszłości rynku – wskaźnik wyprzedzający BRW-ZPFw wzrósł kwartał do kwartału o 9,8 pkt, do 75,4 pkt. Poprawę napędzają przede wszystkim bardziej optymistyczne oceny perspektyw gospodarczych przedsiębiorstw oraz oczekiwania wzrostu wartości obsługiwanych wierzytelności.

Brometr Rynku Wierzytelności - Raport ZPF za I kw. 2026 r.

Firmy z branży coraz śmielej myślą także o inwestycjach. Zwiększenie nakładów inwestycyjnych planuje 35,7 proc. badanych podmiotów, co jest najwyższym wynikiem od początku 2025 r., a połowa respondentów zamierza utrzymać inwestycje na dotychczasowym poziomie. Jednocześnie przedsiębiorstwa wskazują na utrzymujące się wyzwania, do których należą wysokie koszty pracy, ograniczona podaż wierzytelności oraz silna konkurencja na rynku.