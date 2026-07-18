Wielka Brytania. Nigel Farage zmierzy się w wyborach z komikiem przebranym za kosmitę

Count Binface, podający się za kosmitę człowiek w hełmie przypominającym kosz na śmieci, to najbardziej rozpoznawalny z ponad 30 kandydatów, z którymi 13 sierpnia w wyborach uzupełniających do Izby Gmin zmierzy się szef prawicowo-populistycznej partii Reform UK Nigel Farage.

Count Binface, czyli w rzeczywistości postać odgrywana przez komika Jona Harveya, to najpopularniejszy kontrkandydat w wyborach uzupełniających, których zmierzy się z liderem Reform UK Nigelem Faragem. Fot. Leon Neal/Getty Images)

Wszystkie główne partie zbojkotowały wybory, do których doprowadził Farage, rezygnując z mandatu.

„Niepowstrzymany marsz Hrabiego Binface'a” - ten tytuł w dzienniku „The Guardian” jest przykładem zainteresowania, jakim kandydat cieszy się ostatnio w brytyjskich mediach. Dostał on też zaproszenie do flagowego programu publicystycznego BBC „Newsnight”. Count Binface (Hrabia Śmietnikogłowy) przedstawia się jako przybysz z kosmosu, a wciela się w niego brytyjski komik Jon Harvey.

Ta niecodzienna postać wpisuje się w brytyjską tradycję, zgodnie z którą w wyborach często startują kandydaci niespodziewający się wygranej, lecz decydujący się na udział w ramach satyry, żartu lub z chęci zwrócenia uwagi na konkretny problem. Do zarejestrowania kandydatury do brytyjskiego parlamentu wystarczy uiszczenie opłaty w wysokości 10 funtów i zebranie co najmniej 10 podpisów poparcia od osób uprawnionych do głosowania.

Z powodu zamieszania w kontrowersje finansowe Farage zrezygnował 7 lipca z mandatu posła w Clacton, na południowym wschodzie Anglii, co oznacza konieczność rozpisania wyborów uzupełniających. Polityk od razu zapowiedział, że weźmie w nich udział. Ewentualne zwycięstwo Farage'a w zaplanowanym na 13 sierpnia głosowaniu ma pokazać, że cieszy się poparciem obywateli i potrafi pokonać establishment.

Torysi, laburzyści, Liberalni Demokraci i Zieloni zbojkotowali i nie zgłosili swoich kandydatów tłumacząc, że nie chcą brać udziału w wymuszonych przez Farage'a wyborach uzupełniających, uważając je za polityczny wybieg lidera Reform UK, mający przysłonić domniemane nieprawidłowości z jego udziałem. Przekonują, że trzeba poczekać na wyniki postępowania parlamentarnego komisarza ds. standardów, który wziął pod lupę kwestię darowizn, jakie Farage otrzymał od miliardera związanego z branżą kryptowalut. Komisarz ma sprawdzić, czy Farage złamał zasady, nie zgłaszając darowizn do rejestru korzyści poselskich.

Komik kontra polityk odpowiedzialny za Brexit. Kim jest Count Binface ?

Po zamknięciu zgłoszeń, na placu boju zostali głównie kandydaci niezależni oraz reprezentanci kilku niszowych partii. Z tego grona Count Binface jest zdecydowanie najbardziej rozpoznawalny.

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Urzędowa kontrola cen croissantów, przywrócenie teletekstu w telewizorach, budowa przynajmniej jednego taniego mieszkania - to kilka z propozycji, które regularnie pojawiają się w jego programie. Regularnie, bo w życie polityczne zaangażowany jest od dawna. Kandydował w wyborach parlamentarnych m.in. przeciwko Borisowi Johnsonowi, Rishiemu Sunakowi i Andy'emu Burnhamowi.

W tegorocznych wyborach uzupełniających do Izby Gmin w Makerfield centralnym punktem jego programu gospodarczego była obietnica: „Obniżę twoje podatki i podniosę je wszystkim innym”.

Count Binface dał się też poznać jako zwolennik rządów twardej ręki. Postulował, by ci, którzy w pociągach i autobusach rozmawiają przez telefon, korzystając z trybu głośnomówiącego, byli przymusowo wcielani do wojska.

Kandydat nie ujawnił dotąd swojej pełnej wizji dla Clacton, ale w rozmowie z dziennikiem „The Sun” podkreślił, że jest zwolennikiem nacjonalizacji modeli kolejek elektrycznych oraz wprowadzenia cen maksymalnych na lody o nazwie „99 Flake”, tak by nie mogły kosztować więcej niż 99 pensów.

W ostatnich dniach z wyścigu wyborczego w Clacton wycofał się kandydat przebrany za lisa, czyli działacz ekologiczny Row Pownall. Swoją rezygnację tłumaczył tym, że „wybory zamieniły się w cyrk”.

Źródło: PAP