Dzieje się Ten wpis stanowi część relacji na żywo z 26.04.2026
NEWSROOM XYZ
26.04.2026 20:39

Wielka zbiórka Łatwogang i historyczny rekord

Ponad 251 mln złotych w dziewięć dni. Oto wynik streamu youtubera o nicku Łatwogang, podczas którego pobito rekord Guinessa w największym charytatywnym streamie na świecie.

Akcja szturmem podbiła polski internet. W zbiórkę zaangażowali się celebryci, influencerzy, sportowcy czy gwiazdy ekranu.

Stream zakończył się w niedzielę, 26 kwietnia, o godz. 21:37.

Zaakceptuj pliki cookies, żeby obejrzeć wideo.

Zaczęło się od piosenki rapera Bedoes 2115 i Mai Mecan, 11-letniej dziewczynki chorej na białaczkę limfoblastyczną, podopiecznej Fundacji Cancer Fighters. Łatwogang, a w zasadzie Patryk Garkowski zadeklarował, że będzie jej słuchał podczas transmisji w internecie przez dziewięć dni. A w czasie streamu zorganizuje zbiórkę, w ramach której zebrane pieniądze trafią do Cancer Fighters.

Stream rozpoczął się 17 kwietnia. Akcja szybko rozniosła się w internecie. W projekt zaangażowały się tysiące osób. Do mieszkania Łatwoganga przychodzili m.in. celebryci czy influencerzy, oferując wsparcie materialne, prezenty do licytacji (np. rękawice Artura Szpilki) czy... goląc głowy po spełnieniu kolejnych celów zbiórki.

Początkowo Łatwogang chciał zebrać 500 tys. zł. W niedzielę o godz. 20, czyli zadeklarowanym zakończeniu streamingu (chociaż nagranie wciąż trwa), kwota urosła do ponad 214 mln zł.

Stream ustanowił m.in. rekord Guinnessa jako największy charytatywny stream na świecie - przebiła nawet amerykańskie wydarzenia o podobnej skali. Dla porównania, w 2026 r. WOŚP zebrał łącznie 263,5 mln zł.

Stream Łatwogang zebrał rekordową ilość pieniędzy. W finale streamu oprócz youtubera, wziął udział m.in. Bedoes (autor hitu, który zainicjował akcję) oraz podopieczni fundacji Cancer Fighters. Fot. Youtube
