Dzieje się Ten wpis stanowi część relacji na żywo z 06.08.2026
NEWSROOM XYZ
06.08.2026 09:30

Wielkie zmiany w działach AI Google. Główny naukowiec odchodzi z firmy po 27 latach

Jeff Dean, główny naukowiec Google'a, odchodzi z firmy po 27 latach. Jednocześnie CEO DeepMind Demis Hassabis zostaje przewodniczącym rady nadzorczej tej części Google'a. Do tego będzie też głównym naukowcem właściciela koncernu, spółki Alphabet.

Siedziba w Google
Przetasowania personalne w działach Google i Alphabet, zajmujących się AI. Fot. Getty Images

Dean, jak tłumaczy CNBC, odchodzi z firmy, bo zakłada własny startup ze starszym partnerem Google'a Sanjayem Ghemawatem. Rozstaje się jednak na przyjaznych warunkach, a koncern zainwestuje w jego firmę. Ma ona zajmować się uczeniem maszynowym, nauką i inżynierią. Startup o nazwie Discovery Loop będzie też tzw. „public benefit corporation". To rodzaj spółki w USA, która łączy tradycyjny model biznesowy z formalną obietnicą realizowania określonego celu publicznego.

Z kolei Hassabis pomagał założyć DeepMind i dołączył do Google'a, kiedy koncern przejął jego firmę w 2014 r. W ostatnich latach był na czele wszystkich przełomowych prac AI. – Uznałem, że teraz jest właściwy czas, by odstawić wszystkie moje operacyjne zobowiązania w DeepMind. Dzięki temu będę miał czas, by wpływać na nasze przyszłe strategiczne i globalne plany – powiedział swoim współpracownikom. Na czele działu AI Google stanie teraz Koray Kavukcuoglu, który był szefem technologii tej części koncernu.

Sama firma radzi sobie dobrze na rynku AI. Dział zajmujący się chmurą rozwija się szybciej niż konkurencja z Amazonu i Microsoftu. Jego przychody wzrosły bowiem o 82 proc. w drugim kwartale 2026 (i wyniosły 24,8 mld dolarów). Przychody Amazonu wzrosły zaś o 37 proc., a chmury Microsoftu o 43 proc. Źródłem tego wzrostu był rozwój architektury AI i modeli sztucznej inteligencji. Google ogłosił też trzy nowe modele Gemini.

Jednocześnie jednak, po raz pierwszy w historii, w ostatnim kwartale 2026 koncern zaraportował negatywny cash flow. To ze względu na coraz wyższe inwestycje w AI – według firmy nakłady na nie w tym roku mogą wynieść aż 205 mld dolarów.

Google zaprezentował nowy model Gemini AI. Stworzony specjalnie dla robotów
Może zainteresować Cię również
Kategorie artykułu: Biznes Technologia
AI Act, czyli obowiązek przejrzystości. Wyjaśniamy, co się zmieniło od 2 sierpnia
Od prostego polecenia w rozmowie z chatbotem po AI w systemach firmowych. Bez względu na to, gdzie „ukryta” jest sztuczna inteligencja, za sprawą nowego prawa unijnego firmy muszą ją ujawnić.…
06.08.2026
Kategorie artykułu: Społeczeństwo
Ochrona klimatu schodzi na dalszy plan. Europejczycy chcą taniej energii i bezpiecznych dostaw
Mieszkańcy Europy są otwarci na czystą energię, o ile dzięki niej prąd będzie tańszy, a ich kraje będą odporne na globalne zawirowania – wynika z badania Project Tempo. W samej Polsce, jak podaje…
04.08.2026
Kategorie artykułu: Analizy
Kuloodporny i pancerny. Skąd się bierze siła polskiego przemysłu?
Polski przemysł idzie jak burza. Gdy produkcja w większości państw UE pozostaje na poziomie sprzed pięciu lat lub spada, polskie przetwórstwo konsekwentnie zwiększa skalę działalności. Skąd bierze…
06.08.2026
Kategorie artykułu: Biznes Świat
Tak Couche-Tard podbił świat. 5 rzeczy, które warto wiedzieć o nowym właścicielu Żabki
Przejęcie Żabki to kolejna akwizycja Couche-Tard. Kanadyjska spółka specjalizuje się w dużych transakcjach. Dzięki nim zmieniła się z małej lokalnej sieci w globalnego potentata. Ma historię pełną…
04.08.2026
Kategorie artykułu: Biznes
Ceny mieszkań hamują. Koniec łatwej sprzedaży przeciętnego lokalu
W Warszawie po raz pierwszy od listopada ub. r. cena za 1 m kw. nowego mieszkania spadła, podaje RynekPierwotny.pl. To efekt wprowadzenia na rynek mieszkań, których cena była najniższa od trzech lat.…
03.08.2026
Kategorie artykułu: Biznes
Polski przedsiębiorca nowym królem handlu. Krzysztof Tokarz: zasady są proste, nie szukam gwiazd (WYWIAD)
– Jak większość polskich przedsiębiorców, zacząłem 36 lat temu od zera – podkreśla twórca grupy Specjał. Choć jeszcze niedawno wydawało się to niemożliwe, zdetronizował Eurocasch pod względem liczby…
04.08.2026