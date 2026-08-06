Wielkie zmiany w działach AI Google. Główny naukowiec odchodzi z firmy po 27 latach

Jeff Dean, główny naukowiec Google'a, odchodzi z firmy po 27 latach. Jednocześnie CEO DeepMind Demis Hassabis zostaje przewodniczącym rady nadzorczej tej części Google'a. Do tego będzie też głównym naukowcem właściciela koncernu, spółki Alphabet.

Przetasowania personalne w działach Google i Alphabet, zajmujących się AI. Fot. Getty Images

Dean, jak tłumaczy CNBC, odchodzi z firmy, bo zakłada własny startup ze starszym partnerem Google'a Sanjayem Ghemawatem. Rozstaje się jednak na przyjaznych warunkach, a koncern zainwestuje w jego firmę. Ma ona zajmować się uczeniem maszynowym, nauką i inżynierią. Startup o nazwie Discovery Loop będzie też tzw. „public benefit corporation". To rodzaj spółki w USA, która łączy tradycyjny model biznesowy z formalną obietnicą realizowania określonego celu publicznego.

Z kolei Hassabis pomagał założyć DeepMind i dołączył do Google'a, kiedy koncern przejął jego firmę w 2014 r. W ostatnich latach był na czele wszystkich przełomowych prac AI. – Uznałem, że teraz jest właściwy czas, by odstawić wszystkie moje operacyjne zobowiązania w DeepMind. Dzięki temu będę miał czas, by wpływać na nasze przyszłe strategiczne i globalne plany – powiedział swoim współpracownikom. Na czele działu AI Google stanie teraz Koray Kavukcuoglu, który był szefem technologii tej części koncernu.

Sama firma radzi sobie dobrze na rynku AI. Dział zajmujący się chmurą rozwija się szybciej niż konkurencja z Amazonu i Microsoftu. Jego przychody wzrosły bowiem o 82 proc. w drugim kwartale 2026 (i wyniosły 24,8 mld dolarów). Przychody Amazonu wzrosły zaś o 37 proc., a chmury Microsoftu o 43 proc. Źródłem tego wzrostu był rozwój architektury AI i modeli sztucznej inteligencji. Google ogłosił też trzy nowe modele Gemini.

Jednocześnie jednak, po raz pierwszy w historii, w ostatnim kwartale 2026 koncern zaraportował negatywny cash flow. To ze względu na coraz wyższe inwestycje w AI – według firmy nakłady na nie w tym roku mogą wynieść aż 205 mld dolarów.