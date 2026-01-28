WIG20 i WIG na plusach, S&P 500 z historycznym rekordem. Podsumowanie giełdy 28 stycznia 2026 r.

W środę po południu indeksy WIG20 i WIG znajdują się na plusach, natomiast mWIG40 i sWIG80 nieznacznie spadają. Liderami zwyżek wśród blue chipów są CD Projekt i KGHM, które rosną po ponad 5 proc. Za oceanem indeks S&P 500 przekroczył po otwarciu środowej sesji próg 7000 pkt., po raz pierwszy w historii.

Wedle stanu z ok. godz. 15.40 WIG20 rośnie o 0,6 proc. do ok. 3387 pkt., a WIG idzie w górę o 0,4 proc. do ok. 125255 pkt.

KGHM jest gwiazdą GPW od dłuższego już czasu, gdy w górę idą ceny miedzi i srebra. Od początku 2026 roku kurs akcji KGHM wzrósł o blisko 25 proc., po tym jak w całym 2025 r. akcje spółki zwiększyły swoją wartość o ok. 140 proc.

KGHM w środę podał, że jest zobowiązany do przeprowadzenia testów na utratę wartości w celu oszacowania wartości odzyskiwalnej w odniesieniu do wybranych aktywów na dzień kończący okres sprawozdawczy, tj. na 31 grudnia 2025 r.

Jedną z najbardziej tracących spółek z WIG20 jest z kolei Budimex, który spada o prawie 2 proc.

Budimex w środę poinformował, że ze względu na trwające badanie zainteresowania rynku opcją zbycia akcji w FBSerwis SA podjął decyzję o modyfikacji harmonogramu procesu. Zgodnie z aktualną oceną zarządu zakończenie przeglądu opcji strategicznych powinno nastąpić do 30 kwietnia 2026 r.

Pepco notowane jest obecnie praktycznie bez zmian (+0,1 proc.) na poziomie 30 zł po tym, jak Pepco Group poinformowało, że odkupiło 7,6 mln akcji własnych po cenie 27,75 zł za akcję o łącznej wartości 50 mln euro w ramach oferty sprzedaży ogłoszonej przez największego akcjonariusza spółki – IBEX Group.

Po południu poprawiły się notowania JSW. Obecnie jej akcje lekko rosną, podczas gdy rano taniały o niemal 5 proc.

JSW podał, że jej zarząd jest gotowy do powrotu do rozmów ze stroną społeczną i wystosuje do reprezentatywnych związków zawodowych zaproszenie na kolejne spotkanie.

W Europie indeks FTSE 100 spada o 0,4 proc., DAX traci 0,45 proc., a CAC 40 zniżkuje o 1,2 proc.

W USA S&P 500 po starcie notowań po raz pierwszy przekroczył próg 7000 pkt (wzrost o 0,15 proc.), Nasdaq zyskuje 0,4 proc.

Indeks S&P 500 bije rekordy tuż przed ogłoszeniem decyzji ws. stóp procentowych przezFed (godz. 20) i prezentacji najnowszych wyników finansowych m.in. Tesli, Microsoftu, Apple i Meta Platforms ( po zamknięciu sesji giełdowej w USA).

Źródło: PAP, XYZ