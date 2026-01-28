Zarząd JSW deklaruje gotowość do powrotu do rozmów ze związkowcami

„Zarząd JSW informuje, że wyraża gotowość do natychmiastowego powrotu do rozmów” – przekazała w środę rano spółka. We wtorek zarząd spółki postanowił zawiesić rozmowy ze stroną społeczną.

„W odpowiedzi na publikacje jednej z reprezentatywnych organizacji związkowych zarząd JSW S.A. informuje, że wyraża gotowość do natychmiastowego powrotu do rozmów i dalszego procedowania projektu porozumienia, nad którym wspólnie ze stroną społeczną pracowano przez ostatnie tygodnie” – twierdzi zarząd w opublikowanym w środę oświadczeniu.

Według władz spółki „nie jest możliwe rozpoczynanie negocjacji od początku”.

„JSW S.A. znajduje się w momencie, który nie pozwala na prowadzenie kolejnych, niekończących się negocjacji i targów. Spółka, aby przetrwać, potrzebuje dziś decyzji i rozwiązań, które trzeba wdrażać natychmiast” – uzasadniają.

„Mając na uwadze dobro całej GK JSW, apelujemy o powrót do stołu rozmów w oparciu o dotychczasowy dorobek negocjacyjny i z poszanowaniem wysiłku, jaki obie strony włożyły w dotychczasowe uzgodnienia. [...] Dlatego jeszcze dziś zarząd JSW S.A. wystosuje do reprezentatywnych związków zawodowych zaproszenie na kolejne spotkanie” – kończy się oświadczenie.

We wtorek zarząd zawiesił rozmowy ze stroną społeczną po tym, jak związkowcy zmienili stanowisko negocjacyjne. Według spółki związki powoływały się na medialne wypowiedzi marszałka sejmu Włodzimierza Czarzastego, a zmiana nastąpiła pomimo wcześniejszego zbliżenia stanowisk.

Z kolei związki zawodowe zapewniły, że przystąpiły do rozmów z własnym projektem porozumienia, ale zarząd odmówił dyskusji nad przedstawionymi propozycjami i przerwał spotkanie.

2,9 mld zł straty netto po trzech kwartałach

JSW to największy producent węgla koksowego w całej Unii Europejskiej i jeden z czołowych producentów koksu używanego w przemyśle stalowym. 55,16 proc. akcji należy do Skarbu Państwa. Spółka prowadzi wydobycie w 4 kopalniach w Polsce.

Po trzech kwartałach 2025 r. s JSW odnotowała stratę netto 2,9 mld zł. W samym III kw. strata netto wyniosła 794 mln zł.

Według władz JSW osiągnięcie porozumienia ze stroną społeczną jest kluczowe dla utrzymania ciągłości działalności. 14 stycznia minister aktywów państwowych Wojciech Balczun stwierdził, że płynność spółki skończy się w styczniu lub lutym, więc zostało jej kilka tygodni na ratunek.

W środę akcje JSW zniżkują od początku sesji. Na godz. 11.40 tanieją o 2,74 proc. do 26,25 zł.

Źródło: PAP, XYZ