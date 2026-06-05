Władimir Putin „nie widzi powodu”, by spotkać się z Wołodymyrem Zełenskim. Wzywa armię do „pracy”

Prezydent Rosji Władimir Putin powiedział, że „nie widzi powodu”, by spotkać się z Wołodymyrem Zełenskim. Ukraiński przywódca zaproponował mu wcześniej bezpośrednie rozmowy.

Władimir Putin stwierdził w piątek na Międzynarodowym Forum Ekonomicznym w Petersburgu, że „nie widzi powodu”, by spotkać się z Wołodymyrem Zełenskim, a propozycja jest korzystna tylko dla Ukrainy, która chce w ten sposób powstrzymać rosyjskie postępy na froncie.

Spotkanie zaproponował mu w czwartek ukraiński przywódca w otwartym liście. Zaproponował mu tam bezpośrednie rozmowy, ostrzegając, że Rosjanie „nie lubią ukraińskich dronów, niedoborów benzyny, rosnących cen i mobilizacji”, a „kiedy Rosja staje się zmęczona, przychodzi zmiana”.

– List zawiera pewne raczej nieuprzejme uwagi. Czy to jest sposób na stworzenie warunków do spotkania twarzą w twarz, czy też sposób, by nie zaaranżować spotkania twarzą w twarz? Sądzę, że to drugie – tłumaczył Władimir Putin w trakcie „rosyjskiego Davos”.

Jego zdaniem porozumienie powinno się najpierw wypracować na poziomie technicznym i „wtedy można się spotkać”. Dodał, że wojna skończy się „bez cienia wątpliwości” dopiero wtedy, gdy Rosja „osiągnie cele, które sobie założyła”.

Zapewnił, że choć ukraińskie ataki doprowadziły do pewnych strat gospodarczych, to nie są one ekonomicznym zagrożeniem dla Rosji. Dodał, że Rosja pozostaje „atrakcyjna dla inwestorów”.

Zwracając się do rosyjskich żołnierzy, powiedział: „Pracujcie, bracia”.

Źródło: PAP, XYZ