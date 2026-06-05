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05.06.2026 16:36

Szef kancelarii Wołodymyra Zełenskiego w Polsce. Seria spotkań z przedstawicielami rządu i prezydenta

Szef kancelarii prezydenta Ukrainy przyjechał do Polski. Po spotkaniu z wiceministrem MSZ ma rozmawiać z wicepremierem Władysławem Kosiniakiem‑Kamyszem oraz prezydenckim ministrem. Na agendzie jest temat sporu między Warszawą a Kijowem o nadanie ukraińskiej jednostce imienia „Bohaterów UPA”.

W piątek po południu zakończyło się spotkanie wiceministra spraw zagranicznych Marcina Bosackiego z szefem kancelarii prezydenta Ukrainy Kyryłem Budanowem. O rozmowy poprosił Kijów.

To efekt sporu między Warszawą a Kijowem, który wybuchł po nadaniu przez prezydenta Ukrainy imienia „Bohaterów UPA” ukraińskiemu oddziałowi. W reakcji prezydent Karol Nawrocki zaproponował odebranie Wołodymyrowi Zełenskiemu Orderu Orła Białego i stwierdził, że „Ukraina pod względem mentalnym nie jest gotowa, aby być częścią rodziny europejskiej”. Decyzję ukraińskiego przywódcy – choć w bardziej stonowany sposób – skrytykował także polski rząd.

– Wiceminister Bosacki przedstawił polskie stanowisko, podkreślając, że decyzja prezydenta Ukrainy Wołodymyra Zełenskiego wywołała ból i oburzenie w społeczeństwie polskim, które wspiera broniącą się Ukrainę od początku rosyjskiej agresji. Zaznaczył, że wzajemne relacje muszą być budowane na podstawie prawdy historycznej, szacunku dla ofiar i dialogu – przekazał rzecznik MSZ Maciej Wewiór.

Kyryło Budanow ma też spotkać się z szefem prezydenckiego Biura Polityki Międzynarodowej Marcinem Przydaczem. Z kolei na sobotę rano zaplanowano spotkania z wicepremierem i szefem MON Władysławem Kosiniakiem‑Kamyszem.

Szef MON przesłał do ukraińskich mediów wystąpienie, w którym tłumaczy, że gloryfikacja UPA jest dla Polaków „nie do przyjęcia”. Według PAP film omówiły jednak tylko nieliczne media.

Tymczasem w czwartek IPN otrzymał potwierdzenie zgody na przeprowadzenie ekshumacji w dwóch miejscach na Wołyniu, gdzie mają znajdować się szczątki ofiar rzezi wołyńskiej, przeprowadzonej przez UPA.

Źrodło: PAP, XYZ

Kyryło Budanow
Po spotkaniu z wiceministrem MSZ Kyryło Budanow ma rozmawiać z wicepremierem oraz prezydenckim ministrem.
Fot. Andrew Kravchenko/Bloomberg via Getty Images
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