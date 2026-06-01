01.06.2026 16:57

Władze Koalicji Obywatelskiej rozwiązały struktury w Małopolsce. „Trzeba uporządkować sprawy”

Zarząd Krajowy Koalicji Obywatelskiej rozwiązał struktury regionalne w Małopolsce. Z polecenia Donalda Tuska wicemarszałkini sejmu Dorota Niedziela zajmie się „uporządkowaniem spraw” po porażce partii w Krakowie. Potem małopolską KO czekają wybory.

Po rozwiązaniu struktur KO w Małopolsce komisarzem regionalnym została wicemarszałkini sejmu Dorota Niedziela.

Zostałam wyznaczona przez premiera Donalda Tuska do uporządkowania spraw. Czekają nas nowe wybory, więc te struktury muszą być sprawne i zaangażowane. Moim celem jest przyjrzenie się sprawie i przygotowanie przedterminowych wyborów władz regionu – powiedziała.

Do chwili wyboru nowych władz w strukturach małopolskich kompetencje zarządu regionu ma przejąć Zarząd Krajowy Koalicji Obywatelskiej.

Dotąd szefem Koalicji Obywatelskiej w Małopolsce był Aleksander Miszalski. Łączył stanowisko z funkcją prezydenta Krakowa, jednak został odwołany w drodze referendum 24 maja.

Dorota Niedziela
Dorota Niedziela została komisarzem regionalnym KO w Małopolsce.
Fot. Piotr Nowak/PAP
