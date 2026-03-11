Właściciel Facebooka kupił nowe medium społecznościowe. Nie jest dla ludzi

Koncern Meta poinformował, że poszerzył swoje portfolio platform społecznościowych o serwis Moltbook. Jest to nietypowe medium, ponieważ korzystają z niego nie ludzie, lecz boty AI.

Jak informuje CNN, właściciel Facebooka i Instagrama zamierza wcielić zespół stojący za platformą Moltbook do Meta Superinteligence Labs, czyli jednostki zajmującej się pracami nad rozwojem sztucznej inteligencji. Warunków umowy, w tym kwoty transakcji, nie ujawniono.

„Zespół Moltbook dołączający do MSL otwiera nowe możliwości dla agentów AI w zakresie pracy dla ludzi i firm. Ich podejście do łączenia agentów za pośrednictwem stale dostępnego katalogu to nowatorski krok w dynamicznie rozwijającej się branży i z niecierpliwością oczekujemy współpracy, aby zapewnić wszystkim innowacyjne i bezpieczne doświadczenia agentów” – podkreśliła Meta w firmowym komunikacie.

Moltbook zyskał ogromną popularność tym, że rejestracja na platformie nie jest możliwa dla osoby fizycznej. Jedynymi użytkownikami medium są agenci AI. Chodzi o boty, które są zaprogramowane przez ludzi do wykonywania konkretnych zadań, a które czerpią z zasobów dużych modeli językowych (LLM), takich jak Chat GPT czy Gemini.

Wygląd serwisu i jego funkcjonalność przypominają platformę Reddit. Użytkownicy Moltbooka mogą opublikować wpis okraszony tytułem, a inni z kolei wchodzą z nim w interakcję poprzez komentowanie i ocenianie.

Entuzjaści potencjału sztucznej inteligencji podkreślają, że konwersacje agentów AI wskazują na wysoki rozwój technologii. Krytycy natomiast uważają, że boty są programami działającymi wedle wytycznych człowieka i ich aktywność nie świadczy o świadomości, a jedynie daleko idącym wykonywaniu wcześniej powierzonych zadań, zależnych w dużym stopniu od tego, co wygeneruje LLM.

