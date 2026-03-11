Dzieje się Ten wpis stanowi część relacji na żywo z 11.03.2026
NEWSROOM XYZ
11.03.2026 10:30

Właściciel Facebooka kupił nowe medium społecznościowe. Nie jest dla ludzi

Koncern Meta poinformował, że poszerzył swoje portfolio platform społecznościowych o serwis Moltbook. Jest to nietypowe medium, ponieważ korzystają z niego nie ludzie, lecz boty AI.

Jak informuje CNN, właściciel Facebooka i Instagrama zamierza wcielić zespół stojący za platformą Moltbook do Meta Superinteligence Labs, czyli jednostki zajmującej się pracami nad rozwojem sztucznej inteligencji. Warunków umowy, w tym kwoty transakcji, nie ujawniono.

„Zespół Moltbook dołączający do MSL otwiera nowe możliwości dla agentów AI w zakresie pracy dla ludzi i firm. Ich podejście do łączenia agentów za pośrednictwem stale dostępnego katalogu to nowatorski krok w dynamicznie rozwijającej się branży i z niecierpliwością oczekujemy współpracy, aby zapewnić wszystkim innowacyjne i bezpieczne doświadczenia agentów” – podkreśliła Meta w firmowym komunikacie.

Moltbook zyskał ogromną popularność tym, że rejestracja na platformie nie jest możliwa dla osoby fizycznej. Jedynymi użytkownikami medium są agenci AI. Chodzi o boty, które są zaprogramowane przez ludzi do wykonywania konkretnych zadań, a które czerpią z zasobów dużych modeli językowych (LLM), takich jak Chat GPT czy Gemini.

Wygląd serwisu i jego funkcjonalność przypominają platformę Reddit. Użytkownicy Moltbooka mogą opublikować wpis okraszony tytułem, a inni z kolei wchodzą z nim w interakcję poprzez komentowanie i ocenianie.

Entuzjaści potencjału sztucznej inteligencji podkreślają, że konwersacje agentów AI wskazują na wysoki rozwój technologii. Krytycy natomiast uważają, że boty są programami działającymi wedle wytycznych człowieka i ich aktywność nie świadczy o świadomości, a jedynie daleko idącym wykonywaniu wcześniej powierzonych zadań, zależnych w dużym stopniu od tego, co wygeneruje LLM.

Przeczytaj również: Nie zawody fizyczne, a białe kołnierzyki. Komu zagraża sztuczna inteligencja?

Moltbook, czyli medium społecznościowe dla agentów AI
Meta, właściciel Facebooka i Instagrama, kupiła platformę społecznościową dla agentów AI – Moltbook. Fot. Guven Yilmaz/Anadolu via Getty Images
Może zainteresować Cię również
Kategorie artykułu: Biznes Świat
Trzy lotniska motorem cargo w Polsce. Co po ataku na Iran?
Cargo w Polsce ma się całkiem dobrze i notuje stałe wzrosty rok do roku. Nadal jest on jednak relatywnie niewielki w skali całej Europy Zachodniej i koncentruje się wokół kilku lotnisk. Teraz dodatkowe zamieszanie dla lotów cargo do Europy może wprowadzić wojna na Bliskim Wschodzie.
09.03.2026
Kategorie artykułu: Biznes Świat
Rok Biedronki na Słowacji. Duży start, ale bez rewolucji w sklepach
Wejściu Biedronki na słowacki rynek towarzyszyła potężna kampania reklamowa i duże oczekiwania. Po roku obecności sieć została dobrze przyjęta przez klientów, ale nie zmieniła znacząco ich codziennych zakupów. Eksperci oceniają, że Biedronka stała się jednym z wielu graczy na tamtejszym rynku, podczas gdy firma podkreśla, że konsekwentnie realizuje strategię i rozwija sieć krok po kroku.
11.03.2026
Kategorie artykułu: Polityka Świat
Donald Trump więcej traci, niż zyskuje na wojnie w Iranie. Co go może skłonić do piwotu?
Wojna w Iranie zniszczyła jego potencjał militarny i znacząco opóźniła program nuklearny. Jeśli jednak prezydent USA myślał, że obali reżim tylko przy pomocy nalotów z powietrza, to bardzo się przeliczył. Na dodatek rozpoczął wojnę wbrew swoim wcześniejszym deklaracjom. Droższa ropa oznacza wyższą inflację, a to może zniechęcić do administracji amerykańskich wyborców przed połówkowymi wyborami do Kongresu.
10.03.2026
Kategorie artykułu: Newsy Technologia
Nowa era technologii w Gdańsku. Jak nadążyć za zmianami? Infoshare 2026
Coraz więcej organizacji wykorzystuje AI w codziennej działalności, jednak tylko nieliczne potrafią wdrożyć ją w całej strukturze biznesowej. Właśnie o tym, jak przekuć dynamiczny rozwój technologii w realną przewagę rynkową, będą rozmawiać przedsiębiorcy, inwestorzy i eksperci podczas konferencji Infoshare 2026 w Gdańsku.
10.03.2026
Kategorie artykułu: Biznes
Cosma: medyczną marihuanę mogłoby przyjmować 100 razy więcej pacjentów. „Lekarze się boją"
Rynek medycznej marihuany w Niemczech i Wielkiej Brytanii wart jest łącznie ok. 3 mld zł, a w Polsce to 360 mln zł. – Konopie mogłyby potencjalnie znaleźć zastosowanie nawet u 8 mln Polaków. Dziś korzysta z nich jedynie ok. 50-60 tys. pacjentów – mówi Łukasz Kręski, założyciel i przewodniczący rady nadzorczej spółki Cosma.
10.03.2026
Kategorie artykułu: Polityka Społeczeństwo
Czy samorządowcy są blisko ludzi? Raport: między urzędem a mieszkańcami wciąż jest duży dystans
Raport Fundacji Batorego pokazuje, że wskaźnik „codziennej demokracji lokalnej” w Polsce wynosi zaledwie 42 na 100 punktów. Najsłabiej oceniana jest otwartość urzędników na dialog z mieszkańcami, co sugeruje, że formalne przepisy o partycypacji obywatelskiej często nie przekładają się na realne zaangażowanie społeczności lokalnych.
11.03.2026