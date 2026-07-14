Wniosek o ekstradycję Ziobry gotowy. MS kieruje sprawę do USA

Minister sprawiedliwości Waldemar Żurek poinformował, że wniosek o ekstradycję byłego ministra sprawiedliwości Zbigniewa Ziobry może zostać przekazany stronie amerykańskiej w przyszłym tygodniu. Dokument liczy blisko 300 stron i czeka obecnie na tłumaczenie na język angielski.

W piśmie do ICE polskie władze wskazały, że Zbigniew Ziobro ma w Polsce 26 zarzutów kryminalnych. PAP/Marcin Obara

Wniosek o wydanie Zbigniewa Ziobry z USA jest już przygotowany – przekazał we wtorek minister sprawiedliwości Waldemar Żurek. Jak poinformował, dokument wymaga jeszcze tłumaczenia na język angielski, a po zakończeniu tego etapu zostanie przekazany przez prokuraturę stronie amerykańskiej zgodnie z obowiązującą między Polską a Stanami Zjednoczonymi umową ekstradycyjną.

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Żurek wskazał, że przygotowany dokument ma blisko 300 stron i obejmuje sprawę byłego szefa resortu sprawiedliwości, wobec którego polska prokuratura prowadzi postępowanie. Minister ocenił, że kompletny wniosek może być gotowy w ciągu tygodnia. Po jego przekazaniu amerykańskie służby będą analizować dalsze kroki w sprawie.

Szef Ministerstwa Sprawiedliwości poinformował również, że Polska zwróciła się do amerykańskiej służby imigracyjnej ICE z pytaniem dotyczącym podstaw prawnych pobytu Ziobry w Stanach Zjednoczonych. Pismo zostało skierowane do p.o. dyrektora ICE Davida J. Venturelliego. Resort chce ustalić, jaki status posiada były minister i czy jego pobyt w USA odbywa się zgodnie z amerykańskimi przepisami.

Właśnie wysłałem pismo do ICE ws. posła Z. Ziobry. Zwróciłem się do p.o Dyrektora agencji ICE Davida J. Venturelli z wnioskiem o udzielenie informacji - na jakiej podstawie prawnej Z. Ziobro przebywa w USA. Bardzo nas to ciekawi. Przypominam, że polskie władze unieważniły mu… pic.twitter.com/40ps9q0Fzk — Waldemar Żurek (@w_zurek) July 14, 2026

W piśmie do ICE polskie władze wskazały, że Zbigniew Ziobro ma w Polsce 26 zarzutów kryminalnych. Żurek przekazał również, że polskie władze unieważniły jego paszport standardowy i dyplomatyczny, a Węgry cofnęły mu wcześniej przyznany przez rząd Viktora Orbána status uchodźcy. Unieważniony miał zostać także tzw. paszport genewski.

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Minister sprawiedliwości zaznaczył, że obecnie nie wiadomo, która ścieżka okaże się skuteczniejsza – formalny wniosek ekstradycyjny czy inne rozwiązanie związane z wydaniem polskiego obywatela. Jak podkreślił, kluczowe będzie ustalenie, czy Ziobro przebywa w USA legalnie i jaki ma tam status prawny.

Żurek wyjaśnił, że Polska zdecydowała się skierować sprawę również do ICE, ponieważ ta amerykańska instytucja od pewnego czasu zajmuje się osobami poszukiwanymi i kwestiami związanymi z pobytem cudzoziemców. Według ministra dopiero odpowiedź strony amerykańskiej pozwoli ocenić, jaka procedura będzie najszybsza i najbardziej skuteczna.

Źródło: PAP