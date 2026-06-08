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08.06.2026 11:16

Wojna o najstarszy bank świata. Intesa składa kontrofertę przejęcia Monte dei Paschi di Siena

Bank Intesa Sanpaolo wchodzi do gry o kontrolę nad najstarszym bankiem świata. Firma złożyła kontrofertę na przejęcie Monte dei Paschi di Siena i przebiła to, co proponował Banco BPM. Jeśli plany Intesy się powiodą, to powstanie drugi bank Europy pod względem wyceny rynkowej.

Intesa, jak informuje CNBC, złożyła ofertę 30,6 miliardów dolarów, czyli o 12,5 proc. więcej niż wynosiła cena akcji MPS na zamknięciu piątkowej sesji. Monte dei Paschi di Siena wycenione jest bowiem na 27,4 miliarda euro.

Oferta Intesy to bezpośrednia reakcja na niedzielne działania Banco BPM. Instytucja ta ogłosiła, że zarząd jednogłośnie poparł próbę „połączenia równych" z MPS. Nie podała jednak szczegółów, twierdząc tylko, że zarówno MPS, jak i BPM miałyby równe udziały w nowym, połączonym banku.

MPS powstał w 1472 r. jako instytucja udzielająca pożyczek pod zastaw. W formie prawdziwego banku działa od 1624 r. W 2017 r. został przejęty przez państwo, które postanowiło go uratować przed bankructwem. Zreprywatyzowano go w 2023 r., a głównym udziałowcem jest francuski bank Credit Agricole.

Francuska instytucja skomentowała obie oferty, że „jest zainteresowana w analizie szans na zwiększenie wartości BPM". A w rozmowie z CNBC wsparła pomysł potencjalnej fuzji.

Banco BPM ma propozycję dla MPS
Rzymski oddział banku Monte dei Paschi di Siena
Intesa skłąda kontrofertę przejęcia MPS. Fot. Matteo Bastianelli/Bloomberg via Getty Images
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