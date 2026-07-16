Wołodymyr Zełenski odwołuje kluczowego ministra. Protesty na ulicach Kijowa

Dotychczasowy minister obrony Ukrainy Mychajło Fedorow nie zostanie zgłoszony przez prezydenta Wołodymyra Zełenskiego na to stanowisko w nowym rządzie – podał w środę portal Ukrainska Prawda.

Mychajło Fedorow wśród swoich największych osiągnięć wymienia istotne działania na rzecz zwiększenia możliwości Ukrainy w walce w powietrzu. Fot. EPA/PRESIDENTIAL PRESS SERVICE HANDOUT

Dostawca: PAP/EPA.

Rano w czwartek w Kijowie z tego powodu zorganizowane zostały protesty, w których bierze udział nawet do kilku tysięcy osób.

Peaceful protests against the resignation of Mykhailo Fedorov as Minister of Defense of Ukraine are taking place today in many cities across Ukraine, specifically in Kyiv, Lviv, Ternopil, Ivano-Frankivsk, Kryvyi Rih, Odesa, Kharkiv, Dnipro, Zhytomyr, and Chernihiv. Video: Yan… pic.twitter.com/a1YDL4TjZ7 — Katerina Horbunova (@blue_eyedKeti) July 16, 2026

Prezydent Zełenski miał powiedzieć podczas spotkania z deputowanymi Sługi Narodu, że Fedorow jest skonfliktowany z naczelnym dowódcą Sił Zbrojnych Ukrainy generałem Ołeksandrem Syrskim oraz innymi dowódcami i konfliktu nie udaje się rozwiązać.

– Powiedział (Zełenski), że w normalnych okolicznościach należałoby zwolnić zarówno Fedorowa, jak i Syrskiego, ale obecnie nie może tego zrobić – powiedział Ukrainskiej Prawdzie jeden z uczestników spotkania.

Sam Fedorow przyjął decyzję prezydenta spokojnie.

„To był wielki zaszczyt – służyć narodowi ukraińskiemu na stanowisku ministra obrony (…). Dziękuję wszystkim za wsparcie! Nadal będę pracować na rzecz misji, z którą wcześniej przyszedłem do ministerstwa obrony – pokonania wroga poprzez asymetrię, szybkość innowacji i siłę organizacji. Ciąg dalszy nastąpi” – napisał Fedorow w komunikatorze Telegram.

Według źródeł Ukrainskiej Prawdy zamiast Fedorowa ma zostać zgłoszona kandydatura Ihora Kłymenki, który obecnie pełni obowiązki ministra spraw wewnętrznych. Źródła we frakcji twierdzą również, że Fedorow pozostanie w ekipie prezydenta, „ale co będzie robił dalej, będzie wiadomo w przyszłym tygodniu”.

„Prezydent poinformował frakcję, że wysunie Kłymenkę na stanowisko ministra obrony. Jeśli chodzi o przyszłość Fedorowa, »będzie gdzieś w pobliżu« (...) Czyli w ogóle pozostanie bez stanowiska” – napisał opozycyjny deputowany Jarosław Żełezniak w komunikatorze Telegram.

Fedorow został ministrem obrony Ukrainy 14 stycznia 2026 r. Wcześniej pełnił funkcję pierwszego wicepremiera i ministra transformacji cyfrowej Ukrainy. Fedorow uchodził za jednego z najbliższych współpracowników prezydenta Zełenskiego, ale zdaniem ukraińskich mediów ostatnio zaobserwowano u niego polityczne ambicje.

Wśród swoich najważniejszych osiągnięć Fedorow wymienił znaczne zwiększenie zakupów dronów, uruchomienie nowych programów dla Sił Systemów Bezzałogowych, kontrakty na rakiety do systemów Patriot, zakup samolotów Gripen, rozwój ukraińskiego programu rakiet balistycznych oraz pozyskanie dziesiątek miliardów dolarów międzynarodowego wsparcia wojskowego. Dodał również, że w dniu dymisji rządu pomyślnie przetestowano ukraińską rakietę balistyczną.

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W czwartek oczekiwane jest w parlamencie głosowanie nad składem rządu, którego premierem ma zostać Serhij Korecki, dotychczasowy szef koncernu Naftohaz.

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Źródło: PAP, XYZ