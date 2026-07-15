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15.07.2026 18:56

Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski wskazał, kogo widzi w roli nowego premiera kraju

Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski oświadczył w środę, że najbardziej odpowiednią osobą na stanowisko nowego premiera jest dotychczasowy prezes koncernu Naftohaz Serhij Korecki.

Wołodymyr Zełenski
Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski oświadczył w środę, że najbardziej odpowiednią osobą na stanowisko nowego premiera jest dotychczasowy prezes koncernu Naftohaz Serhij Korecki. Fot. Viktor Kovalchuk/Global Images Ukraine via Getty Imagesf

Głosowanie w parlamencie w sprawie nowego szefa rządu oczekiwane jest w czwartek.

Zełenski przemawiał w środę na wspólnej konferencji prasowej z przewodniczącą Komisji Europejskiej Ursulą von der Leyen w Kijowie. Podczas wystąpienia wskazał, że priorytetem dla przyszłego szefa ukraińskiego rządu będzie przygotowanie kraju do najbliższej zimy.

– Jeśli wchodzimy w okres zimowy, musimy być do niego przygotowani. Przygotowujemy się od dawna, ale priorytety są jasne – przygotowanie do zimy. Dlatego Serhij Korecki, po wszystkich konsultacjach, jest prawdopodobnie najlepiej przygotowaną osobą do objęcia stanowiska premiera Ukrainy – powiedział w środę Zełenski.

Rząd Julii Swyrydenko złożył dymisję

W niedzielę Zełenski zapowiedział dymisję dotychczasowej premierki Ukrainy Julii Swyrydenko. Wskazał także, że w związku ze zmianą strategii politycznej państwa, obejmie ona nadzór nad „ważnym kierunkiem współpracy z kluczowym partnerem” Ukrainy.

Niedługo po tej zapowiedzi Swyrydenko oświadczyła, że ustępuje ze stanowiska. We wtorek parlament przegłosował jej dymisję. Wraz ze Swyrydenko dymisję złożył cały rząd.

Kim jest Serhij Korecki?

Serhij Korecki urodził się w Łucku 14 marca 1978 r. Ukończył Państwowy Uniwersytet Techniczny w tym mieście na kierunku „samochody i gospodarka samochodowa”, a następnie na kierunku „ekonomika przedsiębiorstwa”. Uzyskał również kwalifikacje w sektorze naftowo-gazowym, kończąc Iwano-Frankowski Narodowy Uniwersytet Techniczny Ropy Naftowej i Gazu. W 2019 r. został absolwentem programu Executive MBA w Kijowsko-Mohylańskiej Szkole Biznesu.

W listopadzie 2022 r., po przejęciu przez Ukrainę aktywów energetycznych oligarchy Ihora Kołomojskiego, Korecki został mianowany szefem Ukrnafty. Według informacji magazynu „Forbes” kandydaturę Koreckiego na stanowisko szefa tego koncernu zatwierdził Zełenski. Wymóg Zełenskiego wobec kandydata brzmiał wówczas: „normalna osoba z rynku, menedżer najwyższego szczebla, który nie będzie kraść”.

W maju 2025 r. Korecki objął stanowisko prezesa ukraińskiej państwowej grupy energetycznej Naftohaz.

Portal Radia Swoboda zauważył, że podczas niedawnego szczytu NATO w Ankarze Korecki uczestniczył w spotkaniach, towarzysząc prezydentowi Ukrainy. W trakcie szczytu miał brać udział w rozmowach z europejskimi przywódcami i prezydentem USA Donaldem Trumpem. Podczas spotkania z przewodniczącą KE von der Leyen Korecki omawiał kwestię dalszego wsparcia dla ukraińskiego sektora energetycznego.

Ursula von der Leyen odznaczona ukraińskim Orderem Europy

Podczas środowej wizyty przewodniczącej Komisji Europejskiej (KE) Ursuli von der Leyen prezydent Zełenski odznaczył ją Orderem Europy. To ustanowione przez Ukrainę odznaczenie przyznawanym osobom wspierającym obronę niepodległości kraju oraz jego akcesję do Unii Europejskiej.

– To wielki zaszczyt wręczać Ursuli pierwszy ukraiński Order Europy (…) Droga Ursulo, to odznaczenie, którego nikt nie może anulować ani odebrać. Ponieważ Ukraina twardo traktuje swoje słowa – powiedział Zełenski, cytowany przez agencję Interfax-Ukraina.

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Prezydent podziękował też przewodniczącej KE za to, że „zawsze wierzyła” w Ukrainę.

Przewodnicząca Komisji Europejskiej poinformowała w środę rano o przybyciu do Kijowa. Ogłosiła tam zawarcie porozumienia dronowego między UE a Ukrainą.

Dzień wcześniej Wspólnota otworzyła w rozmowach akcesyjnych z Ukrainą drugi klaster, dotyczący polityki zagranicznej i obronnej UE. Łącznie takich obszarów tematycznych jest sześć.

Źródło: PAP

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