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28.07.2026 09:50

Wołodymyr Zełenski w USA. Ma rozmawiać z Donaldem Trumpem o obronie przeciwrakietowej

Wołodymyr Zełenski przyleciał do USA na spotkanie z prezydentem Donaldem Trumpem. Tematem rozmów będą zarówno współpraca strategiczna, jak i obrona przeciwrakietowa. Prezydent Ukrainy weźmie też udział w pogrzebie senatora Lindseya Grahama, który mocno wspierał ten kraj w wojnie z Rosją.

Wołodymyr Zełenski
Wołodymyr Zełenski będzie rozmawiał z Donaldem Trumpem m.in. o obronie przeciwrakietowej. Fot. Viktor Kovalchuk/Global Images Ukraine via Getty Images

„Jesteśmy już w Stanach Zjednoczonych. W planie są spotkania z prezydentem Trumpem, jego zespołem oraz z osobami, które mogą wesprzeć naszą obronę. Priorytetem numer jeden jest obrona przeciwrakietowa przed pociskami balistycznymi oraz strategiczna współpraca ze Stanami Zjednoczonymi. Pokój musi być bliżej" – napisał Zełenski w serwisach społecznościowych.

Zapowiedział też wzięcie udziału w pogrzebie senatora Lindseya Grahama. „Oczywiście w imieniu całej Ukrainy uczcimy pamięć Lindseya Grahama i wspólnie ze wszystkimi uczestnikami ceremonii w Waszyngtonie przypomnimy jego wysiłki na rzecz bezpieczeństwa i wolności w regionie euroatlantyckim oraz innych częściach świata" – podkreślił Zełenski.

71-letni Graham zmarł na skutek pęknięcia aorty będącego następstwem miażdżycowej choroby serca. Jego biuro podało, że polityk zmarł w nocy po „nagłej i krótkiej chorobie" tuż po powrocie z Ukrainy. Służby ratunkowe otrzymały zgłoszenie o zatrzymaniu akcji serca.

Źródło: PAP

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