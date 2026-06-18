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18.06.2026 09:30

Wolt uruchamia Revolut Pay w Polsce

Klienci platformy Wolt mogą od 18 czerwca korzystać z Revolut Pay jako metody płatności za zamówienia. Rozwiązanie zostało uruchomione na 21 rynkach, w tym w Polsce. Umożliwia opłacanie zakupów jednym kliknięciem oraz zbieranie punktów lojalnościowych RevPoints.

Europejska platforma dostaw Wolt nawiązała współpracę z fintechem Revolut w zakresie obsługi płatności. W ramach partnerstwa użytkownicy Wolt zyskali dostęp do usługi Revolut Pay, która umożliwia finalizowanie transakcji za pomocą jednego kliknięcia. Integracja została wdrożona na 21 rynkach, w tym w Polsce.

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Nowa metoda płatności działa na etapie finalizacji zamówienia. Po wybraniu Revolut Pay użytkownik zostaje przekierowany do aplikacji Revolut, gdzie może zatwierdzić transakcję z wykorzystaniem zabezpieczeń biometrycznych. Rozwiązanie ma ograniczyć liczbę kroków potrzebnych do opłacenia zamówienia.

Współpraca rozszerza dotychczasowe relacje obu firm. Klienci Revoluta korzystający z planów Premium, Metal i Ultra już wcześniej otrzymywali dostęp do członkostwa Wolt+. Jak wynika z danych fintechu, z aplikacji Wolt korzysta obecnie blisko 9 mln klientów Revoluta na świecie, którzy w ciągu ostatnich 12 miesięcy wykonali na platformie ponad 23 mln transakcji.

Elementem partnerstwa jest również program lojalnościowy RevPoints. Od 18 czerwca do 18 lipca 2026 r. użytkownicy płacący za zamówienia w Wolt za pomocą Revolut Pay będą otrzymywać pięciokrotnie więcej punktów RevPoints. Po zakończeniu promocji za zakupy w Wolt naliczana będzie podwójna liczba punktów.

Zebrane punkty można wykorzystać m.in. na zniżki w Wolt, a także wymieniać na mile lotnicze, noclegi i inne usługi dostępne w aplikacji Revolut. Program RevPoints jest rozwijany przez fintech jako paneuropejski program lojalnościowy dla użytkowników kart debetowych.

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Revolut podkreśla również korzyści dla sprzedawców korzystających z Revolut Pay. Według danych firmy rozwiązanie zapewnia średni wskaźnik autoryzacji transakcji na poziomie 98,5 proc., udział porzuconych płatności poniżej 5 proc. oraz możliwość przyjmowania płatności w ponad 30 walutach.

Partnerstwo z Wolt jest kolejnym krokiem Revoluta w rozwijaniu obecności w segmencie dostaw na żądanie.

Nazwy Revolut i Wolt na tle stołu z potrawami
Partnerstwo z Wolt jest kolejnym krokiem Revoluta w rozwijaniu obecności w segmencie dostaw na żądanie. Fot. mat. prasowe
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