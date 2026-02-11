Dzieje się Ten wpis stanowi część relacji na żywo z 11.02.2026
11.02.2026 07:36

WSJ: prezydent USA Donald Trump rozważa przejmowanie tankowców z irańską ropą

Amerykańska administracja zastanawia się nad możliwością przejmowania tankowców transportujących irańską ropę – donosi „Wall Street Journal”. Ma to być kolejny środek nacisku na Teheran. Wcześniej Amerykanie zastosowali taki sam krok wobec Wenezueli.

Ropa jest głównym źródłem dochodów Iranu. Według źródeł „WSJ” Waszyngton na razie wstrzymuje się przed takim krokiem w obawie przed irańskim odwetem oraz wpływem na światowe rynki. Teheran mógłby odpowiedzieć zajęciem zachodnich statków transportujących ropę na Bliskim Wschodzie lub zaminowaniem Cieśniny Ormuz. Przepływa przez nią 1/4 światowych dostaw ropy.

Jeszcze w trakcie blokady Wenezueli amerykańskie służby przejęły kilka statków transportujących irańską ropę. W tym roku resort finansów USA objął sankcjami ponad 20 tankowców transportujących surowiec z Iranu. To właśnie te jednostki mogłyby zostać przejęte.

Jak donosi WSJ, prezydent USA Donald Trump opowiada się za dyplomatycznym rozwiązaniem sporu z Iranem. Równocześnie jednak prezydent powiedział we wtorek portalowi Axios, że rozważa wysłanie drugiej grupy uderzeniowej marynarki wojennej na wypadek załamania się negocjacji z Iranem. Zapewnił jednak po raz kolejny, że Teheran „bardzo” chce dojść do porozumienia.

W ubiegłym tygodniu delegacje USA i Iranu spotkały się w Omanie. Choć rozmowy nie przyniosły porozumienia, mają być kontynuowane.

Amerykańsko-irański spór toczy się o program nuklearny Teheranu. Waszyngton postrzega go jako zagrożenie i chce jego porzucenia. Obecne napięcia to kolejna odsłona sporu – w czerwcu 2025 r. siły zbrojne USA zbombardowały irańskie zakłady nuklearne, niszcząc je lub uszkadzając.

Źródło: PAP, XYZ

Pokojowa noblistka prześladowana w Iranie. 7,5 roku więzienia
Na zdjęciu Donald Trump
Donald Trump powiedział że rozważa wysłanie na Bliski Wschód drugiej grupy uderzeniowej na wypadek załamania się rozmów. Fot. Craig Hudson dla The Washington Post via Getty Images
