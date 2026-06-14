Wstępne wyniki referendum w Szwajcarii

Szwajcarzy głosowali nad propozycją ograniczenia liczby mieszkańców kraju do 10 mln. Wstępne wyniki exit poll wskazują, że projekt odrzucono. Ostateczne rezultaty mają zostać opublikowane jeszcze w niedzielę po południu.

Zgodnie z projektem, mechanizmy ograniczające imigrację miałyby zostać uruchomione, gdy liczba mieszkańców osiągnęłaby 9,6 mln osób. Obecnie w Szwajcarii mieszka około 9,1 mln ludzi, co oznacza, że kraj zbliżał się do progu wyznaczonego przez inicjatorów zmian.

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W przypadku dalszego wzrostu populacji rząd byłby zobowiązany do wdrożenia działań hamujących napływ cudzoziemców. Jeśli okazałyby się one nieskuteczne, projekt przewidywał możliwość wypowiedzenia części umów z Unią Europejską, w tym porozumienia o swobodnym przepływie osób.

Inicjatywa była promowana przez prawicową Szwajcarską Partię Ludową (SVP). Jej przedstawiciele argumentowali, że szybki wzrost liczby ludności prowadzi do przeciążenia infrastruktury, problemów mieszkaniowych, korków oraz wzrostu kosztów usług publicznych, a niewielki kraj nie może w nieskończoność przyjmować nowych mieszkańców.

Przeciwnicy projektu wskazywali jednak, że gospodarka Szwajcarii w dużej mierze opiera się na pracownikach z zagranicy. Cudzoziemcy stanowią ponad jedną czwartą populacji kraju, a większość z nich pochodzi z państw Unii Europejskiej. Ostrzegano, że ograniczenia mogą pogłębić niedobory kadr w ochronie zdrowia, hotelarstwie i budownictwie.

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W debacie podnoszono także problem starzenia się społeczeństwa. Osoby powyżej 65. roku życia stanowią już około jednej piątej mieszkańców Szwajcarii, co zwiększa presję na system emerytalny i ochronę zdrowia finansowane przez pracujących podatników.

Źródło: IAR