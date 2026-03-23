23.03.2026 07:06

Wybory w Nadrenii. Wygrała CDU, AfD osiągnęła najlepszy wynik w głosowaniu w zachodnich Niemczech

Wybory w Nadrenii-Palatynacie wygrała CDU, zdobywając 31 proc. głosów. Drugie miejsce zajęła SPD z wynikiem 25,9 proc., co jest najgorszym rezultatem tej partii w historii w tym landzie. Zadowolona może być także AfD, która zwiększyła poparcie z 8,5 do 19,5 proc., osiągając swój najlepszy wynik w zachodnich Niemczech.

Do parlamentu w Moguncji dostali się także Zieloni, zdobywając 7,9 proc. głosów. Progu wyborczego nie przekroczyła Lewica (4,4 proc.) oraz liberalne FDP (2,1 proc.).

Najbardziej prawdopodobnym scenariuszem po wyborach w Nadrenii-Palatynacie jest koalicja CDU-SPD. Faworytem na premiera landu jest Gordon Schnieder z CDU. Samo zwycięstwo zostało entuzjastycznie przyjęte przez kierownictwo partii, ponieważ po 35 latach udało się odzyskać władzę w tym regionie.

SPD, mimo drugiego miejsca, nie jest zadowolona z wyniku. To kolejny słaby rezultat po wyborach w Badenii-Wirtembergii (5,5 proc.) i jednocześnie najgorszy wynik partii w historii w tym landzie. Do tej pory najniższe poparcie SPD odnotowała tam w 1955 roku (31,7 proc.). Lider partii w RFN, Lars Klingbeil, zapowiedział debatę nad przyszłością ugrupowania, choć podkreślił, że poparcie w landzie i tak jest wyższe niż średnia krajowa (ok. 13 proc.).

Wśród socjaldemokratów panują złe nastroje, ponieważ po 35 latach tracą stanowisko premiera w Nadrenii-Palatynacie. Wynik 25,9 proc. oznacza historyczne minimum poparcia dla partii w tym regionie. W połączeniu ze słabym wynikiem w Badenii-Wirtembergii to już drugi poważny cios dla SPD w tym roku.

Zadowolona może być także AfD, która zdobyła 19,5 proc. głosów i znacząco poprawiła wynik sprzed czterech lat (8,3 proc.). To najwyższe poparcie tej partii w wyborach landowych w zachodnich Niemczech. Mimo tego ugrupowanie nie wejdzie do rządu, ponieważ pozostałe partie wykluczają współpracę z AfD.

Wybory w Nadrenii-Palatynacie to drugie z pięciu zaplanowanych w tym roku głosowań w krajach związkowych Niemiec. Kolejne odbędą się w Meklemburgii, Berlinie i Saksonii we wrześniu.

Masowe protesty przeciwko utworzeniu młodzieżówki AfD w Giessen
Wejście do lokalu wyborczego w Nadrenii-Palatynacie
Wybory w Nadrenii-Palatynacie wygrała CDU. Fot. EPA/RONALD WITTEK Dostawca: PAP/EPA.
Może zainteresować Cię również
Kategorie artykułu: Finanse osobiste Newsy
Oferta pracy marzeń na Malcie? Byli pracownicy ujawniają kulisy „edukacji finansowej”
W ogłoszeniach GCC7 dla Polaków kuszą zarobki sięgające nawet 15 tys. zł brutto – bez doświadczenia i z relokacją na Maltę, do „śródziemnomorskiego raju”, gdzie przez 350 dni w roku świeci słońce. Jak opowiada rozmówca XYZ, po przyjeździe nowy pracownik szybko odkrywa, na czym naprawdę polega ta praca: jego zadaniem jest sprawić, by klienci brokerów tracili jak najwięcej pieniędzy.
23.03.2026
Kategorie artykułu: Świat
250 tys. osób na antyrządowym proteście w Pradze. Dlaczego Czesi wyszli na ulice i kto ich tam wyciągnął?
„Ręce precz od publicznej telewizji i publicznego radia” – skandowali manifestanci podczas antyrządowych protestów w Pradze. Czesi wyszli na ulice, bo nie chcą pójść drogą Węgier i Słowacji. W swoim stylu protestowali w obronie społeczeństwa obywatelskiego, wolności kultury i żądali większych wydatków na obronność.
22.03.2026
Kategorie artykułu: Polityka Świat
Republika gangów. Jak Haiti utraciło kontrolę nad własnym losem
Początek tego roku miał przynieść Haiti nową głowę państwa i demokratyczny reset. Zamiast tego przyniósł rozpad Przejściowej Rady Prezydenckiej i kolejny dowód na to, że państwo istnieje już głównie formalnie. Łańcuchy dostaw przejęte przez gangi, politycy namaszczani przez obce mocarstwa i wyraźnie spóźniona interwencja międzynarodowa. Zaglądamy za kulisy politycznego i gospodarczego rozpadu państwa, w którym nie ma już tak naprawdę z kim negocjować.
21.03.2026
Kategorie artykułu: Polityka
Nowa nazwa, „praca, płaca i mieszkanie" na kongresie Polski 2050. Czy partia po przejściach ma szansę na przejęcie inicjatywy?
Polska 2050 szoruje po sondażowym dnie i próbuje wyjść z głębokiego kryzysu pod nowym przywództwem Katarzyny Pełczyńskiej-Nałęcz. Partia zaprezentowała hasła-klucze skierowane do etatowej klasy średniej i zarazem przyjmuje ostrzejszy kurs wobec własnych koalicjantów. Warszawski kongres miał stanowić symboliczne odcięcie się od niedawnych wizerunkowych porażek ugrupowania.
21.03.2026
Kategorie artykułu: Biznes Newsy
Giełda kończy tydzień spadkami. Akcje PGE mocno w dół, Żabka wyróżnia się w WIG20. Dzień na GPW 20 marca 2026 r.
Piątkowa sesja przyniosła spadki na warszawskiej giełdzie. Akcje PGE straciły ponad 8 proc., wyraźnie zniżkowały też notowania Budimexu, Kruka i Aliora. Spośród spółek WIG20 tylko Żabka i CD Projekt zdołały zakończyć tydzień z mocnym wzrostem.
20.03.2026
Kategorie artykułu: Polityka
Pułapka eurosceptycyzmu. PiS ryzykuje nastrojami antyunijnymi
Nie tylko premier Donald Tusk sugeruje Prawu i Sprawiedliwości flirt z nastrojami polexitowymi. Zwracają na to uwagę również osoby bliskie środowisku PiS. Choć partia Jarosława Kaczyńskiego nie deklaruje chęci wyjścia z Unii Europejskiej, w rywalizacji z ugrupowaniem Grzegorza Brauna coraz wyraźniej zaostrza antyunijną retorykę. To jednak wiąże się dla niej ze sporym ryzykiem.
23.03.2026