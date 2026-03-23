Wybory w Nadrenii. Wygrała CDU, AfD osiągnęła najlepszy wynik w głosowaniu w zachodnich Niemczech

Wybory w Nadrenii-Palatynacie wygrała CDU, zdobywając 31 proc. głosów. Drugie miejsce zajęła SPD z wynikiem 25,9 proc., co jest najgorszym rezultatem tej partii w historii w tym landzie. Zadowolona może być także AfD, która zwiększyła poparcie z 8,5 do 19,5 proc., osiągając swój najlepszy wynik w zachodnich Niemczech.

Do parlamentu w Moguncji dostali się także Zieloni, zdobywając 7,9 proc. głosów. Progu wyborczego nie przekroczyła Lewica (4,4 proc.) oraz liberalne FDP (2,1 proc.).

Najbardziej prawdopodobnym scenariuszem po wyborach w Nadrenii-Palatynacie jest koalicja CDU-SPD. Faworytem na premiera landu jest Gordon Schnieder z CDU. Samo zwycięstwo zostało entuzjastycznie przyjęte przez kierownictwo partii, ponieważ po 35 latach udało się odzyskać władzę w tym regionie.

SPD, mimo drugiego miejsca, nie jest zadowolona z wyniku. To kolejny słaby rezultat po wyborach w Badenii-Wirtembergii (5,5 proc.) i jednocześnie najgorszy wynik partii w historii w tym landzie. Do tej pory najniższe poparcie SPD odnotowała tam w 1955 roku (31,7 proc.). Lider partii w RFN, Lars Klingbeil, zapowiedział debatę nad przyszłością ugrupowania, choć podkreślił, że poparcie w landzie i tak jest wyższe niż średnia krajowa (ok. 13 proc.).

Wśród socjaldemokratów panują złe nastroje, ponieważ po 35 latach tracą stanowisko premiera w Nadrenii-Palatynacie. Wynik 25,9 proc. oznacza historyczne minimum poparcia dla partii w tym regionie. W połączeniu ze słabym wynikiem w Badenii-Wirtembergii to już drugi poważny cios dla SPD w tym roku.

Zadowolona może być także AfD, która zdobyła 19,5 proc. głosów i znacząco poprawiła wynik sprzed czterech lat (8,3 proc.). To najwyższe poparcie tej partii w wyborach landowych w zachodnich Niemczech. Mimo tego ugrupowanie nie wejdzie do rządu, ponieważ pozostałe partie wykluczają współpracę z AfD.

Wybory w Nadrenii-Palatynacie to drugie z pięciu zaplanowanych w tym roku głosowań w krajach związkowych Niemiec. Kolejne odbędą się w Meklemburgii, Berlinie i Saksonii we wrześniu.