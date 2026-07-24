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24.07.2026 10:09

Wykorzystanie mocy produkcyjnych w przemyśle wzrosło w lipcu

Wykorzystanie mocy produkcyjnych w przemyśle wzrosło w lipcu do 78,7 proc. – podaje GUS. Najwyższe wykorzystanie mocy zgłaszają firmy zajmujące się serwisem maszyn, a najniższe – producenci metali i chemikaliów.

Na zdjęciu widać wnętrze hali produkcyjnej
Fot: Marian Zubrzycki / PAP

W lipcu wykorzystanie mocy produkcyjnych w przemyśle wyniosło 78,7 proc., podczas gdy przed rokiem było to 77,7 proc. – podaje Główny Urząd Statystyczny.

Najwyższe wykorzystanie mocy produkcyjnych zgłaszają firmy zajmujące się naprawą, konserwacją i instalowaniem maszyn i urządzeń, a także producenci wyrobów farmaceutycznych, odzieży oraz pozostałego sprzętu transportowego. Z kolei najniższe wykorzystanie mocy odnotowują producenci metali oraz chemikaliów.

Z kolei wykorzystanie mocy produkcyjnych zgłaszane przez firmy budowlane wynosi 83,9 proc., podczas gdy przed rokiem było to 82,7 proc.

Źródło: PAP

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