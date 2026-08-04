Dzieje się Ten wpis stanowi część relacji na żywo z 04.08.2026
NEWSROOM XYZ
04.08.2026 06:50

Wyniki Alior Banku. Zysk netto z mocnym spadkiem

Alior Bank opublikował wyniki za II kwartał. Uwagę zwraca zysk netto, który zaliczył ponad 40-procentowy spadek. Tąpnięcie przewidzieli jednak analitycy, którzy niemal idealnie trafili z prognozą.

Placówka Alior Banku w Warszawie
Po pierwszym półroczu 2026 r. zysk netto Alior Banku to 770 mln zł, dużo mniej, niż rok wcześniej. Fot. PAP/Albert Zawada

W II kwartale 2026 r. Alior Bank wypracował 366,6 mln zł zysku netto. To 43-procentowy spadek w ujęciu rocznym. W II kwartale 2025 r. bank zarobił 640 mln zł. Tąpnięcia spodziewali się jednak analitycy – konsensus rynkowy zakładał 366,3 mln zł zysku, niemal idealnie trafiając w końcowy odczyt.

Po pierwszym półroczu 2026 r. zysk netto Alior Banku to 770 mln zł. Rok wcześniej było to 1,12 mld zł.

Tymczasem wynik odsetkowy w II kw. wyniósł 1,12 mld zł, także zgodnie z konsensusem, ale był niższy o 13 proc. w ujęciu rocznym. Z kolei wynik z prowizji wzrósł o 8 proc. r/r do 241 mln zł i był o 4 proc. lepszy od prognoz.

Z kolei koszty ogółem wyniosły 550,8 mln zł, utrzymując się na poziomie z 2025 r. i w okolicach konsensusu. Tymczasem saldo rezerw wyniosło 132 mln zł, będąc wyższym o 12 proc. od oczekiwań rynkowych i niemal trzykrotnie powyżej zeszłorocznego wyniku.

Alior Bank podał też, że koszty ryzyka prawnego kredytów hipotecznych w walutach obcych wyniosły w II kw. 12,7 mln zł. Bank informował wcześniej, że dostosowanie do wyroku TSUE z 23 kwietnia obniży jego zysk netto w II kwartale o 96,5 mln zł. Podał też, że dotychczas stosowany model kalkulacji przepływów pieniężnych wymaga korekty w celu dostosowania do interpretacji TSUE.

Źródło: PAP

Polacy pożyczają coraz więcej. Rekordowe półrocze na rynku kredytów
Może zainteresować Cię również
Kategorie artykułu: Biznes
UE przywraca skanowanie wiadomości z czatów. „Do tej pory prywatność była opcją domyślną”
Unia Europejska ponownie dopuściła skanowanie części prywatnej komunikacji w celu ochrony dzieci. To kolejne rozwiązanie tymczasowe, które ma wypełnić lukę prawną, ale ponownie wywołuje spór o…
03.08.2026
Kategorie artykułu: Kultura Społeczeństwo
Wielka sztuka. Jak rzeźba wraca do naszej wyobraźni
Rzeźba coraz śmielej wychodzi poza galerie i muzea. Wraca do natury i przestrzeni publicznej, a wraz z nią zmienia się sposób, w jaki odbiorcy myślą o sztuce.
02.08.2026
Kategorie artykułu: Biznes
Ceny mieszkań hamują. Koniec łatwej sprzedaży przeciętnego lokalu
W Warszawie po raz pierwszy od listopada ub. r. cena za 1 m kw. nowego mieszkania spadła, podaje RynekPierwotny.pl. To efekt wprowadzenia na rynek mieszkań, których cena była najniższa od trzech lat.…
03.08.2026
Kategorie artykułu: Biznes Kultura
Za każdy kamień twój... Ile kosztują pamiątki z powstania warszawskiego?
Powstańcze meldunki, odręcznie uzupełniane spisy rannych, listy do bliskich na przeraźliwie wąskich skrawkach. Zdjęte z ramienia opaski. A wraz z nimi notowania – zwykle w tysiącach, ale i setkach…
01.08.2026
Kategorie artykułu: Biznes
Jak działają mleczaki? „Bary mleczne to sprawa trochę polityczna”
Bary mleczne są rodzimym polskim fenomenem. – Program dotacji, mimo że nie jest doskonały, pozostaje bardzo ciekawym rozwiązaniem. Byliśmy w Irlandii na konferencji poświęconej finansowaniu…
03.08.2026
Kategorie artykułu: Świat
Afryka przyspiesza w medycynie. Polska może na tym zyskać podwójnie
W Senegalu w lipcu dokonano pierwszej w Afryce Zachodniej operacji wszczepienia bezelektrodowego rozrusznika serca. To tylko jeden przykład postępującego rozwoju medycyny w Afryce. Polska może…
03.08.2026