Wyniki Alior Banku. Zysk netto z mocnym spadkiem

Alior Bank opublikował wyniki za II kwartał. Uwagę zwraca zysk netto, który zaliczył ponad 40-procentowy spadek. Tąpnięcie przewidzieli jednak analitycy, którzy niemal idealnie trafili z prognozą.

Po pierwszym półroczu 2026 r. zysk netto Alior Banku to 770 mln zł, dużo mniej, niż rok wcześniej. Fot. PAP/Albert Zawada

W II kwartale 2026 r. Alior Bank wypracował 366,6 mln zł zysku netto. To 43-procentowy spadek w ujęciu rocznym. W II kwartale 2025 r. bank zarobił 640 mln zł. Tąpnięcia spodziewali się jednak analitycy – konsensus rynkowy zakładał 366,3 mln zł zysku, niemal idealnie trafiając w końcowy odczyt.

Po pierwszym półroczu 2026 r. zysk netto Alior Banku to 770 mln zł. Rok wcześniej było to 1,12 mld zł.

Tymczasem wynik odsetkowy w II kw. wyniósł 1,12 mld zł, także zgodnie z konsensusem, ale był niższy o 13 proc. w ujęciu rocznym. Z kolei wynik z prowizji wzrósł o 8 proc. r/r do 241 mln zł i był o 4 proc. lepszy od prognoz.

Z kolei koszty ogółem wyniosły 550,8 mln zł, utrzymując się na poziomie z 2025 r. i w okolicach konsensusu. Tymczasem saldo rezerw wyniosło 132 mln zł, będąc wyższym o 12 proc. od oczekiwań rynkowych i niemal trzykrotnie powyżej zeszłorocznego wyniku.

Alior Bank podał też, że koszty ryzyka prawnego kredytów hipotecznych w walutach obcych wyniosły w II kw. 12,7 mln zł. Bank informował wcześniej, że dostosowanie do wyroku TSUE z 23 kwietnia obniży jego zysk netto w II kwartale o 96,5 mln zł. Podał też, że dotychczas stosowany model kalkulacji przepływów pieniężnych wymaga korekty w celu dostosowania do interpretacji TSUE.

Źródło: PAP